Ertuğrul Özkök: Nazlı Ilıcak'a şucu bucu da diyebilirsiniz, ama darbeci derseniz inanmam

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun talebi üzerine, aralarında Nazlı Ilıcak'ın da bulunduğu 42 gazeteci hakkında darbe soruşturması kapsamında yakalama kararı verilmesiyle ilgili olarak "27 Mayıs askeri darbesinin kurbanı bir siyasetçinin kızı. Bildiğim bütün askeri darbelerde ayağa kalkmış bir kadın. 15 Temmuz darbesinden sonra attığı tweet’lerle hiç mutabık değilim. Ona şucu bucu da diyebilirsiniz. Ama darbeci derseniz inanmam" dedi.

Ertuğrul Özkök'ün, "Kimimiz iman ettik kimimiz korktuk kimimiz iş bitirdik" başlığıyla yayımlanan (26 Temmuz 2016) yazısı şöyle:

Durum karaborsacısının yeni durum dalavereleri

- DURUM karaborsacısı: Önce “Adın Ergenekon listesinde, seni Balyoz’dan içeri alacaklar. Biz kurtarabiliriz” diye para topladı.

- Sonra devir değişti. Bu defa “Adın FETÖ’cü listesinde, biz listeden çıkarabiliriz” diyerek para topladı.

- Durum karaborsacısı şimdi yeni duruma uyum sağladı. Artık diyor ki:

“Adın darbeci listesinde. Biz çıkarabiliriz...”

Yine para toplayabilecek mi...

Hiç şüpheniz olmasın...

Tanıdığım üç-beş gazeteci üzerine içten düşünceler

- NAZLI Ilıcak: 27 Mayıs askeri darbesinin kurbanı bir siyasetçinin kızı.

Bildiğim bütün askeri darbelerde ayağa kalkmış bir kadın.

15 Temmuz darbesinden sonra attığı tweet’lerle hiç mutabık değilim.

Ona şucu bucu da diyebilirsiniz.

Ama darbeci derseniz inanmam.

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- Perihan Mağden: Çok gadrine uğradım.

Üslubunu, hakareti meziyet sayan kafasını hiç mi hiç sevmem.

O, benden nefret eder, bense ondan hazzetmem.

Ona her şey diyebilirsiniz... Ama darbeci derseniz inanmam...

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- Bülent Mumay: Hürriyet’e benim aldığım, yıllarca birlikte çalıştığım genç bir gazeteci.

Silivri davalarındaki haksızlıklara çok karşı çıkmış bir insan.

Demokratlığından hiç şüphem yok. Ona “Gezici” dersiniz, şu tavrını bu tavrını eleştirebilirsiniz.

Ama darbeci derseniz inanmam.

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- Arda Akın: Hep habercilik yaptı.

Şu gün Sabah, Star, Yeni Şafak gazetelerinde çalışan birçok haberci gibi, polis içinde haber kaynağı ilişkisi arayan ihtiraslı bir gazetecidir.

Onun şu haberini bu haberini eleştirebilirsiniz, ama darbeci derseniz inanmam.

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- Umarım: Yine durumdan vazife çıkarma işgüzarlığı başlamaz.

- Umarım: Eskisi gibi tutuklamalar olmaz, hukuk normal seyrinde işler.

- Umarım: Türkiye’de oluşan kardeşlik ve demokrasi için hepimize umut veren bu tablo bozulmaz.