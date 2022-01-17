Ertuğrul Özkök: Narcos'un 7. sezonu Türk Escobar'ı 'Felçli' mi olacak?

20 yılı Genel Yayın Yönetmeni olmak üzere 35 yıl aralıksız çalıştığı Hürriyet'in kasım ayında yollarını ayırdığı Ertuğrul Özkök, eşinin adına gönderme yapan "Tansu'ya Mektuplar" başlığı altında yazılarını sürdürüyor. Yazılarını "newsletter" olarak geniş bir gruba gönderen Özkök, son yazısında, İspanya’nın Escobar’ı olarak bilinen bir uyuşturucu baronun yakalanmasına dair haberdeki Türkiye detayına dikkat çekti. Özkök, "Türk polisinin bir an önce, 'Türk Escobar’ı' olarak tanıtılan 'Felçli’nin' kim olduğunu ortaya çıkararak, bu konuda Türk ve dünya kamuoyunu aydınlatması iyi olacaktır. gerekiyor. Bunun üzerine çok güçlü ve kararlı gidilip sonuç alınamazsa ilk üçü Kolombiya, son ikisi Meksika’da çekilen Narcos dizisinin, altıncısı olmasa bile yedincisinin konusunun Türkiye olması hiç de göz ardı edilmeyecek bir ihtimal haline gelebilir." düşüncesini dile getirdi.

Özkök'ün "Tansu'ya Mektuplar" dizisinde "Narcos'un 7. sezonu Türk Escobar'ı 'felçli' mi olacak?" başlıklı yazısı şöyle:

"Bu sabah İspanya’da gelen haber çok midemi bulandırdı.

O nedenle “Aman” diyorum…

“Aman dikkat, gerekli önlemleri şimdiden almaz, bunun üstüne çok kararlı gitmezsek, bütün dünyada uyuşturucu çetelerini konu aldığı için ilgiyle izlenen Narcos dizisinin yeni bir sezonunun konusu Türkiye olabilir.

Bu da başımıza büyük bir imaj belası daha açabilir.

İspanyol polisin açıklaması ilginç

Bu sabah İspanya’dan gelen haber şöyle.

Bilmiyordum yeni öğrendim. İspanya’nın Escobar’ı olarak bilinen bir uyuşturucu baronu varmış.

Madrid’de “İspanya’nın Esbcobar’ı” olarak aranıyormuş.

Bu kişi Toledo kentinde arabasına benzin alırken yakalanmış.

Buraya kadar bizi ilgilendiren bir şey yok.

Ama arkasından çok ilginç bir hikâye geliyor.

İspanyol polisinin açıklamasında aynen şöyle bir bölüm var:

“Yakalanan kişi, 'Felçli' lakaplı bir Türk vatandaşı tarafından yönetilen uluslararası uyuşturucu kaçakçısı örgütle yakından ilgili…”

Yani İspanyol Escobar’ın asıl örgütü Türkiye’de ve “Felçli’nin” yönettiği uluslararası şebeke…”

Temmuz ve eylülde iki defa İstanbul'a gelmiş

Daha da önemlisi İspanya’nın Escobar’ı uyuşturucu işini örgütlemek için geçen temmuz ve eylül aylarında İstanbul’a gelerek bu örgütle toplantılar yapmış.

Bu bize Narcos dizilerinde bölgedeki ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki çeşitli satıcı örgütlerin Kolombiya’ya gelip Escobar’la buluşmalarını hatırlatmıyor mu…

Yani senaryoya uygun.

Haberdeki küçük bir ayrıntıya dikkat

Küçük gibi görünen önemli bir ayrıntı daha var.

İspanya’nın Escobar’ı denilen kişinin evinde yapılan aramada 55 kilo uyuşturucu madde ele geçirilmiş.

55 kilo uyuşturucu Narcos dizilerinde seyrettiğimiz çetelerle ilgili filmlerde lafı bile edilmeyecek kadar küçük bir miktar.

O filmlerde bir iki ton uyuşturucudan söz ediliyor.

Yani 55 kilo uluşturucu bir insanı “Kokain Baronu”, çetesini de “Kartel” yapmaz.

Buradan çıkan sonuç şu…

Asıl büyük baron o değil…

O değilse kim?

İstanbul’a gelip toplantılar yaptığına göre…

Ayrıca şunu da biliyoruz.

Türk polisi Mersin limanında geçen yıl 1 ton 763 kilo kokain ele geçirdi.

Kolombiya’dan Venezuela’ya geçirilip, oradan Türkiye’yle gelen muz konteynırlarında çok büyük ölçüde kokain taşındığı iddiaları da artık uluslararası medyada sık sık gündeme geliyor.

Yani bu da Narcos dizileri senaryosuna uygun…

Bizim polis Felçli'yi biliyor mu, Türkiye'de bir kartel var mı?

Türk kamuoyu bugüne kadar “Felçli” ismini hiç duymadı.

MİT veya Emniyet Genel Müdürlüğü istihbaratında böyle bir isim mevcut mu bilmiyoruz.

Ama Türk polisi Mersin limanı bağlantılı operasyonlarına son aylarda gözle görülür bir hız verdi.

Çok da doğru bir iş yapıyor.

Çünkü gazeteci olarak baktığımda yakın gelecekte şöyle bir gelişmenin işaretlerini bütün açıklığı ile görüyorum.

Latin Amerika kökenli kokainin Avrupa’ya giriş kapısı olarak başlarda İspanya’nın balıkçı limanları kullanılıyordu.

Ancak İspanya bunu bir ölçüde önleyince trafik Akdeniz’in doğusuna doğru kaymayla başladı. Başlarda Arnavutluk uygun gibi görünüyordu, ancak Arnavut çeteleri bütün dünyada çok dikkat çekince, trafik Orta Doğu’nun en karışık bölgesine doğru yön değiştirdi.

Bu bölgenin çalkantılı yapısı böyle bir ticarete de elverişli zemin hazırlıyor.

Taliban ve Afgan göçü de elverişli bir ortam

Latin Amerika dışında, Afganistan’da Batı’nın kontrolü kalkınca, Uzak Doğu trafiğinin de Türkiye’ye doğru kaymasına yol açabilir.

Türkiye’de giderek büyüyen Afgan göçmenleri de bu ticarete insani zemini hazırlayabilir.

Bütün bu işaretlere bakınca şu uyarıyı yapma ihtiyacı duyuyorum.

Türkiye İspanya’da gelen bu “Felçli” sinyalini çok ciddiyle almalı.

Bunun üzerine çok güçlü ve kararlı gidilip sonuç alınamazsa ilk üçü Kolombiya, son ikisi Meksika’da çekilen Narcos dizisinin, altıncısı olmasa bile yedincisinin konusunun Türkiye olması hiç de göz ardı edilmeyecek bir ihtimal haline gelebilir.

Tekrar “Aman dikkat” diyorum.

Ülkemizin başında imaj bakımından çok büyük belalar var buna bir de “Medelin Karteli” gibi “Sineaola Karteli” gibi, “Mersin Karteli” imajı yapışmasın.

Türk istihbaratı 'Felçli' kimdir, biliyor mu?

O yüzden Türk polisinin bir an önce, “Türk Escobar’ı” olarak tanıtılan “Felçli’nin” kim olduğunu ortaya çıkararak, bu konuda Türk ve dünya kamuoyunu aydınlatması iyi olacaktır. gerekiyor.

Beklediğimiz ilk açıklama da “Türk istihbaratının Felçli’nin kim olduğu konusunda bilgisi var mı” sorusuna verilecek cevaptır.

Bir de geçen temmuz ve eylül ayında İspanyol Escobar’ın Türkiye görüşmeleri hakkında bilgi var mıdır…"