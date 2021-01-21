Ertuğrul Özkök: Nagehan Alçı, iktidar yanlısı gazeteciliğin de şerefli bir iş olduğunu gösteriyor; benim gözümde yükselen yeni nesil siyasi köşe yazarlarından biri

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı'ya yönelik olarak, "İktidar yanlısı gazeteciliğin de şerefli bir iş olduğunu gösteriyor; benim gözümde yükselen yeni nesil siyasi köşe yazarlarından biri" yorumunu yaptı.

Özkök yazısında, "Bugünlerde en ilgiyle izlediğim köşe yazarlarından biri Nagehan Alçı... İktidara yakın bir gazeteci olarak biliniyor.. Ama iktidarın, Osman Kavala, Selahattin Demirtaş gibi tabu sayılan konularına da girebiliyor, hatta tavır alabiliyor. İktidarın önde gelen isimleriyle rahatça konuşabiliyor. Ana muhalefetin önde gelen isimleriyle de aynı rahatlıkla konuşabiliyor.. Muhalif gazeteciliğin şerefli bir iş olduğunun iddia edildiği günlerde, düzgün yapıldığında iktidar yanlısı gazeteciliğin de şerefli bir iş olduğunu gösteriyor." görüşünü savundu.

Özkök, "Geçen pazar günü Yunanistan’ın en büyük gazetelerinden Katimerini’de onunla yapılan bir mülakatı gördüm. Türkiye’nin tezlerini de çok akıllı ve ikna edici şekilde anlatmış. Kesinlikle benim gözümde yükselen yeni nesil siyasi köşe yazarlarından biri..." düşüncesini dile getirdi.