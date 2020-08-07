Ertuğrul Özkök: Muharrem İnce, bir başka seçim gecesi, ahiretten gelen bu üçüncü yolda yine kayıplara karışabilir

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, eski CHP Yalova Milletvekili ve partisinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin yeni parti kuracağı iddialarını yorumladı. Özkök, "Bir seçim gecesi ortadan kaybolup bir bayram sabahı ortaya çıkan Muharrem İnce, bir başka seçim gecesi, ahiretten gelen bu üçüncü yolda yine kayıplara karışabilir..." görüşünü savundu.

Özkök, "Murtaza Çelikel’in cenazesinden cami avlusundan gelen ikinci haber, bence birincisinden daha önemliydi...Burada ağızdan çıkan iki kelime var ki, ben ona takıldım. 'Üçüncü yol...' 73 yıllık hayatımda çok işittim. Hem de Türk siyasetinin çok kritik anlarında... Bu lafı eden çok oldu ama bu lafla bir şey başarabileni hiç görmedim." düşüncesini dile getirdi.

Özkök, "Diyeceğim 'ahiretten gelen üçüncü yol' şu fani siyaset dünyasında bir yere çıkmaz... Bunun yerine, rahmetli Özal’ı geçmişte iktidara getiren kavramı kullanıp, 'dört eğilim' deseydi, belki daha etkili olabilirdi. Benim 'derin gırtlağın' sözlerinden çıkardığım şu: Muharrem İnce elindeki anketleri göstererek CHP’de kendine bir statü sağlamak istiyor. Ama son kongrede neredeyse oyların tamamını alarak seçilmiş bir Kılıçdaroğlu bu eli görür mü... Tahminim şu: Bir seçim gecesi ortadan kaybolup bir bayram sabahı ortaya çıkan Muharrem İnce, bir başka seçim gecesi, ahiretten gelen bu üçüncü yolda yine kayıplara karışabilir... Unutmayalım Türk siyaseti bir tabela partileri mezarlığıdır" değerlendirmesinde bulundu.

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