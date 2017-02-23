Ertuğrul Özkök: Muhafazakâr mahallenin iç savaşında Akif Beki cephesi 1-0 önde

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, köşe komşusu Akif Beki'nin anayasa değişikliği referanduma ilişkin yürütülen "Evet" kampanyasıyla ilgili olarak kullandığı "Amigo içtimasında boy göstermeyen taraftar, hain hayırcı muamelesi göreceğini biliyor" ifadesini hatırlatarak, "Muhafazakâr mahallenin iç savaşında Akif Beki cephesi bu kavramla bir sıfır öne geçti" dedi.

Star yazarı Hüseyin Gülerce, geçtiğimiz hafta "'sinsi' 'hayır'cıların algı operasyonu yaptığını" iddia etmiş; "Son hamleleri, koro halinde, 'Evet rüzgârı tersine döndü' diyorlar. Sürekli ‘evet’ ile ilgili kafa karıştırıyorlar. Algı yönetiminde rol kapan bir kalem de umulmadık şekilde kılıç sallıyor" diye yazmıştı.

Akif Beki de dün (22 Şubat 2017) yayınlanan yazısında "Hızlı evetçiler, ne kadar hızlı olduklarını göstermek için gizli hayırcı avında" demişti. Beki, "Yoklama kaçağı hayırcı var ama yoklama kaçağı evetçiyi mumla arayın bulamazsınız. Amigo içtimasında boy göstermeyen taraftar, hain hayırcı muamelesi göreceğini biliyor" ifadesini kullanmıştı.

Ertuğrul Özkök'ün "Sakın bize 12 Eylül'de ettiğiniz o lafı etmeyin" başlığıyla yayımlanan (23 Şubat 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Ben o cümleyi atlamışım...