Ertuğrul Özkök: Muhafazakâr çocuklar 'normalleşmeye' büyük katkıda bulundu

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Türkiye'de oldukça tartışmalı bir konu olan 'Muhafazakâr'lık meselesini köşesinde değerlendirdi. Özkök, Sanat camiasındaki 'yeni' 'muhafazakar'lık meselesini siyasi görüş ile hayat tarzlarını birbirine karıştırmamak olarak yorumladı. "Muhafazakâr çocuklar “normalleşmeye” çok büyük katkıda bulundular" diyen Özkök, ülkenin "modernleri" ve 'bizim mahalle' benzetmesinde bulunduğu güruha seslenerek, "Şimdi sıra modernlerde, laiklerde, Atatürkçülerde. Hiç olmazsa kapanan sanatçıları yine keyifle izlemeye devam edebilecek miyiz"diye yazdı.

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'Kapanmak önemli karardı ama Ticari olarak çok kayıp yaşadık'

Niran Ünsal'ın başını örtmesini ardından 'Ticari olarak çok kayıp yaşadık' gerekçesiyle açılmasını ele alan yazar, "Evet örtündükten sonra söylediği “Yıllardır bize kabul ettirilen şey illegal bir hayat tarzıydı” cümlesine ben de çok sinirlendim" diyerek "Ama daha sonra başörtüsünü atarken yaptığı trajik açıklama da bana çok koydu.Kapanmak benim hayatımda aldığım önemli karardı ama kapanarak sanatçı olunmuyor. Ticari olarak çok kayıp yaşadık” ifadelerini kullandı.

Hürriyet yazarı Özkök'ün "Muhafazakâr çocuklar Bodrum’da biz neredeyiz" başlığıyla (27 Temmuz 2018 ) yayımlanan yazısı şöyle :

"Dün, “muhafazakâr çocuklar”ın eşlerinin bikinili fotoğraflarını yazdım ya... Dün baktım bizim mahallede de, karşı tarafta da epey okunmuş.

Eminim bazıları “Şunlara bak bir yandan muhafazakâr racon kesiyorlar, bir yandan da böyleler” diye okudu...

Bense kesinlikle o niyetle yazmadım.

Tam aksine “Helal olsun” demek için yazdım bunu...

Özellikle de Arda Turan’a...

Eşleri tesettürlü olsa da görüşüm hiç değişmezdi...

Helal olsun dediğim şey, siyasi görüşleri ile hayat tarzlarını birbirlerine karıştırmamalarıydı...

Özlediğim bir paradigma kırma duruşuydu bu...

Şimdi bugün bize, yani bu ülkenin modernlerine dönüyorum...

İster laikleri deyin, ister Atatürkçü, ister ne...

O muhafazakâr çocuklar karıştırmıyor ama siz de böyle bir paradigma kırmaya hazır mısınız?

Başörtülü eşinizle el ele...

Veya mesela Niran Ünsal başını örtünce, onun konserlerine gitmeye devam etmeye...

Evet örtündükten sonra söylediği “Yıllardır bize kabul ettirilen şey illegal bir hayat tarzıydı” cümlesine ben de çok sinirlendim.

Ama daha sonra başörtüsünü atarken yaptığı trajik açıklama da bana çok koydu.

Gözümüzün içine baka baka dedi ki:

“Kapanmak benim hayatımda aldığım önemli karardı ama kapanarak sanatçı olunmuyor. Ticari olarak çok kayıp yaşadık.”

Muhafazakâr çocuklar “normalleşmeye” çok büyük katkıda bulundular...

Şimdi sıra modernlerde, laiklerde, Atatürkçülerde...

Hiç olmazsa kapanan sanatçıları yine keyifle izlemeye devam edebilecek miyiz..."

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