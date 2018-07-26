Ertuğrul Özkök: Vallahi muhafazakâr çocukların Bodrum tatili hoşuma gitti

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Arda Turan ile eşi Aslıhan Doğan ve Alişan ile eşi Buse Varol'un Bodrum'da tatil yapmasını "Muhafazakâr çocuklar eşleriyle Bodrum tatilinde" diyerek köşesine taşıdı.

Arda Turan için "Siyaseten muhafazakâr" benzetmesi yapan Özkök, "Ama siyasi görüşünü hayat tarzı ile karıştırmaz"dedi.

Kelebek’in yöneticisi Selim Akçin’e sorduğunu belirttiği "Acaba Alişan’ın karısı da bikini giyer mi" sorusuna Akçin'in cevap olarak "'Abi var ve yarın yayınlıyoruz'" dediğini ifade eden Özkök, "Vallahi muhafazakâr çocukların Bodrum tatili hoşuma gitti" diye yazdı.

Yazar Özkök'ün "Muhafazakâr çocuklar eşleriyle Bodrum tatilinde" başlığıyla bugün yayımlanan yazısı şöyle:

"Dün Hürriyet ve Takvim gazetelerinde gördüm. Arda Turan ile hamile eşi Bodrum’da tatil yapıyormuş.

Arda Turan benim sevdiğim bir çocuktur...

Giyim tarzındaki modernitesi hoşuma gider. Siyaseten muhafazakâr bir çizgide durur, ama siyasi görüşünü hayat tarzı ile karıştırmaz...

Bu fotoğrafta ne hoşuma gitti biliyor musunuz...

Öyle bir şey saklamaya falan çalışmamış...

Neyse o rahatlığı var...

Zaten evliliği ile ilgili sorulara da hep hoşuma giden cevaplar veriyor...

Allah mutluluklarını hiç bozmasın... Çok da güzel bir karısı var...

Tabii bu fotoğrafa bakarken aklıma Alişan geldi...

Onun karısı da modern bir kız...

Ama Alişan’ın evlilik üzerine düşünceleri aynı değil...

Kendi kendime sordum.

Acaba Alişan’ın karısı da bikini giyer mi...

Açıp Kelebek’in yöneticisi Selim Akçin’e sordum...

“Abi var ve yarın yayınlıyoruz” dedi..."