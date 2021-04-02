Ertuğrul Özkök: Millî Görüş’ün eski tüfekleri gerçekten eskidi mi, kendi tabanlarını bile okuyamıyorlar mı?

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi taraftarı olan Millî Görüş'e ilişkin olarak, "Eski tüfekleri gerçekten eskidi mi, kendi tabanlarını bile okuyamıyorlar mı?" diye sordu. Özkök, Metropoll araştırmanın, "Saadet Partisi’ne oy verenlerin yüzde 81’i İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçilmesini yanlış buluyor" verisini de yazısında hatırlattı.

Özkök yazısında, "Türkiye’nin önde gelen araştırma şirketlerinden Metropoll mart ayında yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. Buna göre halkın yüzde 52’si Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine karşı. Bunu doğru bulanların oranı yüzde 27’de kalmış. Bu sonuç beni hiç şaşırtmadı ama şaşırtıcı bir sonuç da var. Saadet Partisi’ne oy verenlerin yüzde 81’i İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçilmesini yanlış buluyor. Oysa bu sözleşmenin iptal süreci, Saadet Partisi’nin en eskilerinden biri olan Oğuzhan Asiltürk’ün hasta yatağından söylediği sözlerle başlamıştı. 'İstanbul Sözleşmesi iptal edilmelidir' demişti.Acaba Milli Görüş’ün eski tüfekleri gerçekten eskidi mi? Kendi tabanlarını bile okuyamıyorlar mı... Yoksa görüyorlar da inatlaşıyorlar mı..." düşüncesini dile getirdi.