Ertuğrul Özkök: Melih Gökçek'e kasırga kurbanı Miami halkının ahı tuttu

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek dahil 6 belediye başkanlarının istifasını istediği iddialarına ilişkin "Acaba benim ahım mı tuttu diye düşündüm... Yok yok, kasırga kurbanı Miami halkının ahı tuttu... Cumhurbaşkanı Erdoğan, onun için öyle bir laf etti ki... Vallahi bu bedduadan beter... İstifa mı ettirilecek? Görevden mi alınacak?" diye sordu.

Ertuğrul Özkök'ün "Mevlam ona öyle bir dert ver ki Türkiye onu unutsun" başlığıyla yayımlanan (4 Ekim 2017) yazısı şöyle:

Bu cümleyi hatırladınız mı...





Melih Gökçek, bu sözleri kasırga felaketini yaşayan Miami halkı ile dalga geçmek için söylemişti.



Ben ne demiştim?



“Batsın senin bu Twitter’lı belagat şehvetin” demiştim...



Bu ne biçim laftır...



Arkasından da şunu eklemiştim...



“Yoksa ben de senin gibi yapıp ‘Mevlam, bütün Türk milletinin üzerine bu utancı saran adama öyle bir dert ver ki, bu batasıca tweet’leri bir daha atamasın’ mı desem...”



Acaba benim ahım mı tuttu diye düşündüm...



Yok yok, kasırga kurbanı Miami halkının ahı tuttu...



Cumhurbaşkanı Erdoğan, onun için öyle bir laf etti ki...



Vallahi bu bedduadan beter...



İstifa mı ettirilecek? Görevden mi alınacak?



“Melih Bey için bugün böyle bir şey yok, ama yarın olmayacağı anlamına gelmez...”



Hani Demokles’in kılıcı var ya...



Ondan keskin...



Tam Hattori Hanzo kılıcı...



Yani Mevlam ona öyle bir dert verdi ki...



Kalk altından kalkabilirsen...



Kaldır başını kaldırabilirsen...