Ertuğrul Özkök: Mehmet Barlas'ın tavsiyesine kulak vermekte yarar var

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, geçtimiz günlerde köşesinde ABD'nin, Arap Baharı'yla Suriye'de Beşşar Esad'ın devrileceği öngörüsünün tutmadığını ve Türkiye'nin de bu konuda yanıldığını yazdı. Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Barlas'ın tespitine katıldığını belirterek Suriye rejiminin savaşı kazanması ihtimalini hatırlattı. Mehmet Barlas’ın tavsiyesine kulak vermekte yarar var diyen yazar, "Esad onlara 'hain' derse bize ne diyecek?" sorusunu yöneltti.

TIKLAYIN - Mehmet Barlas: Suriye konusunda ABD ile birlikte yanıldık

Esad'ın Suriye topraklarının bütünlüğünü sağlamak için İdlib'e dönük askeri hesaplara girdiği medyada yazıldı. Özkök'ün Esad'ın kazanması durumunda Türkiye'nin Suriye'deki varlığının ne anlama geleceğine dair tespitlerini sıraladığı yazısı şöyle:

"Bu yazıyı Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas’ın önceki günkü yazısından ilham alarak yazıyorum.

Barlas, çok açık 3 cümle söylüyor?

- BİR: “Türkiye ve Amerika, Suriye konusunda yanıldı.”

- İKİ: “Esad güçleniyor...”

- ÜÇ: “Türkiye olarak Esad’la görüşme zamanı geldi...”

Ben de Barlas’ı desteklemek için şunu söyleyeceğim.

Suriye rejimi bu savaşı kazandıktan sonra “ulusal kurtuluş savaşı tarihini” yazdığı zaman “cihatçı gruplar” için ne yazacak?

Hiç kuşkusuz “hain” diyecek... Peki topraklarına giren Amerikalılar için ne diyecek?

Hiç şüphesiz “işgal güçleri”...

Peki, şu an Suriye toprağında asker bulunduran Türkiye nasıl geçecek?

Hiç şüphesiz bizimki aynı değil.

Bizim Suriye’deki varlığımız, coğrafyamızın ve sınır güvenliğimizin emrettiği bir zorunluluk. O nedenle, adımızı, iyi komşu olarak geçirtmek için Mehmet Barlas’ın bu tavsiyesine kulak vermekte yarar var."

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