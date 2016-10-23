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15 Temmuz Darbe Girişimi

Ertuğrul Özkök: Mehmet Ağar devletinin bekası için mücadele etti, devlet onu yalnız bıraktı!

"Ağar devletini kötü duruma düşürecek tek kelime etmedi"

23 Ekim 2016 14:50

Darbe Komisyonu'nda "Sol örgütler sandığımızın aksine zararsız insanlardı" diyen eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'a tepki gösterenleri eleştiren Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, "Devletinin bekası için, hayatını hiçe sayarak mücadele etti. Devleti onu linççiler ve FETÖ’cüler karşısında yapayalnız bıraktı. Hapse mahkûm oldu, yattı. Ama ne mahkemeler sırasında, ne sonrasında devletini kötü duruma düşürecek tek kelime etmedi" dedi.

Ertuğrul Özkök'ün Hürriyet'te yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

- Devletinin bekası için, hayatını hiçe sayarak mücadele etti.

Devleti onu linççiler ve FETÖ’cüler karşısında yapayalnız bıraktı.

Hapse mahkûm oldu, yattı.

Ama ne mahkemeler sırasında, ne sonrasında devletini kötü duruma düşürecek tek kelime etmedi.

 

***

 

- PKK terörü ile mücadelede göğsünü siper edecek kadar fedakârdı...

Ama neyin silahla çözüleceğini, neyin çözülemeyeceğini bilecek kadar gerçekçiydi.

O yüzden PKK’ya “Dağda değil, ovada siyaset yapın” çağrısını ilk o yaptı.

 

***

 

- Devletin polisi, bakanı olarak yıllarca sol terör örgütleriyle mücadele etti.

Ama bugün, “Sol örgütleri yanlış tanımışız. O insanlar eline silah almadılar” diyecek kadar dürüst ve vicdanlı oldu.

 

"Yahu insafınız kurusun"

 

Bazıları Mehmet Ağar’a “Yani DHKP-C de eline silah almadı mı” diye yükleniyor. Yahu insafınız kurusun.

Bu adam hayatı boyunca, hayatı pahasına o örgütlerle mücadele etti. Kastettiği solun, teröre karışmamış sol örgütler olduğu apaçık değil mi...

Bırakın onu, bu ülkenin barışçı solcuları da DHKP-C’yi, TİKKO’yu sol örgüt saymıyor artık.

Hürriyet'te yayımlanan yazının tamamını okumak için tıklayın

 

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