Ertuğrul Özkök: Maylo'nun Cumhurbaşkanlığı'na tayini ne durumda?

20 yılı Genel Yayın Yönetmeni olmak üzere 35 yıl aralıksız çalıştığı Hürriyet'in kasım ayında yollarını ayırdığı Ertuğrul Özkök, eşinin adına gönderme yapan "Tansu'ya Mektuplar" başlığı altında yazılarını sürdürüyor. Yazılarını "newsletter" olarak geniş bir gruba gönderen Özkök, son yazısında, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da geçtiğimiz günlerde ziyaret ettiği Beykoz Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'ne değindi. Kedisinin evden kaçtığı ve aynı merkezde tedavi gördüğünü belirten Özkök, "İftiharla söyleyeyim ki, Maylo’yu Türk kamuoyuna ilk ben tanıttım" dedi. Majlo'nun Erdoğan tarafından sahiplenilmesi sürecine ilişkin olarak da Özkök, "Yani Maylo’nun Cumhurbaşkanlığı'na tayini meselesi şu an Cumhurbaşkanı'nın önünde. Daha doğrusu Emine Hanım'ın. Durumu değerlendirip bildirecekler." bilgisini paylaştı.

Özkök'ün "Tansu'ya Mektuplar" dizisinde "Maylo'nun Cumhurbaşkanlığı'na tayini ne durumda?" başlıklı yazısı şöyle:

Geçen haftanın içimi en çok açan haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Beykoz Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi’ni ziyareti oldu.

Daha da hoşuma gideni, Cumhurbaşkanı'nın o merkezin maskotu haline gelen Maylo adlı "Jack Russell Terrier" köpeği sahiplenmek istemesi olmuştu.

Kedimiz kaybolunca o merkezi keşfettim

İftiharla söyleyeyim ki, Maylo’yu Türk kamuoyuna ilk ben tanıttım.

Şöyle de bir hikâyesi vardı: Evimizin henüz 1 yaşındaki siyam kedisi bir gün kayboldu. Komşularımızdan biri arayıp, “Birkaç gün önce burada siyah bir kediye araba çarptı ve kaçtı. Beykoz Belediyesi'ne haber verdim, gelip aldılar yaralı hayvanı” dedi.

Yaralanan bizim kedimizdi. Kedimiz kayıtlara sokak kedisi olarak geçmişti.

Beykoz’daki rehabilitasyon merkezi o günlerde henüz faaliyete geçmediği için, onu önce Avrupa yakasındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezine götürmüşler ve ameliyat etmişlerdi. O sırada Beykoz’daki merkez faaliyete geçince, ameliyat sonrası rehabilitasyonu için orada götürülmüş ve bakımı yapılmıştı.

Farklı iki partiye ait iki belediyenin bu iş birliği gözümü yaşartmıştı.

Düşünün kimse kedinin bize ait olduğunu bilmiyor. İki belediyenin de insanları bütün bu hizmeti sahipsiz olduğunu sandıkları bir sokak hayvanı için yaptılar.

Merkezin girişinde bizi Maylo karşılıyor

Kedimizin orada olduğunu öğrenince Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın‘la birlikte merkezi gezdik.

O günlerde Hürriyet’te iki gün yazdım orayı. Herkesin görmesi gereken olağanüstü bir merkez.

Cumhurbaşkanı'nın orayı gezmesine çok sevindim.

Maylo’yu işte o ziyaret sırasında tanıdım. Merkezin girişinde gelen herkesi karşılıyordu. Sempatik mi sempatik bir hayvan. Bir topu var ve onu hiç bırakmıyor.

Maylo'nun sokakta başlayan hikâyesi

Beykoz Çavuşpaşa Mahallesi'nde sokaktan alınmış. Maylo, o zamandan beri bu rehabilitasyon merkezinde yaşıyor.

Merkezin yöneticisi Veteriner hekim Turgut Özdemir bize bilgi vermişti:

“Beykoz Çavuşpaşa’da bir vatandaş yolda görmüş. Bizi aradı başka köpekler tarafından saldırıya uğruyor diye. Eğitimli bir hayvanmış. Belli ki sahibi tarafından sokağa bırakılmış. Psikolojisi bozuktu geldiğinde. Kısırlaştırma işlemini yaptık. Sahiplenen çıkmayınca burada bakmaya başladık. “

Başkan Murat Aydın Maylo'nun son durumunu anlatıyor

Olayın gerisini dün Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın’dan dinledim.

“Biz planlamadık. Merkezi gezerken kendiliğinden ortaya çıkıp, ağzında topla Cumhurbaşkanımıza gitti. Cumhurbaşkanı çok sevdi Maylo’yu. ‘Bizim eve alabilir miyiz?' diye sordu. Ancak evde galiba üç köpek daha varmış. ‘Acaba anlaşabilirler mi?’ diye sordu. Sonra ‘Bakıp size döneceğim’ dedi.

Yani Maylo’nun Cumhurbaşkanlığı'na tayini meselesi şu an Cumhurbaşkanı'nın önünde. Daha doğrusu Emine Hanım'ın. Durumu değerlendirip bildirecekler.

Gerçekten çok sempatik bir köpek. Anında sevdiriyor insana kendini. Ziyaretim sırasında başkanla binanın önündeki banka oturduğumuz an gelip aramıza yerleşti ve gördüğünüz bu fotoğrafı çektirdik.

Yol kenarı köpeklerine doğal yaşam alanı

Beykoz Belediye Başkanı ile çok önemli bir meseleyi daha konuştuk.

Polonezköy yolu üzerindeki ormanda yaşayan köpekler meselesi… Hayvanseverler o köpeklere yolun kenarında küçük kulübeler yaptırıyor, götürüp yemek veriyor. Ancak bu köpekler zamanla çeteleşiyor ve civardaki geyik ve karaca üretim merkezlerine saldırıyorlar.

İşte onlar için çok güzel bir çözüm bulundu. “Doğal Yaşam Alanı Projesi.”

Bu hayvanlar için orman kenarında 50 dönüm bir arazi ayrıldı. Buralara 200-300 metrekarelik alanlar yapılacak ve her birine kendi aralarında anlaşabilecek sokak hayvanları yerleştirilecek.

Şimdi o alanın daha da büyütülmesi kararlaştırılmış. Orman Bakanlığı ile birlikte çalışıyorlar. Orman dokusunu bozmayacak bir proje.

Başkan bunu da tamamlarsa, Sokak Hayvanı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nden sonra ikinci ve modern bir projeyi hayata geçirmiş olacak.

Vaktiniz olursa bu merkezi gidip gezmenizi öneririm.

Gittiğim her yerde herkese anlatıyorum. Öteki belediyelerin de gelip görmesini çok isterim.

Çünkü çok başarılı bir örnek proje bu…