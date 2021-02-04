Ertuğrul Özkök: "Mao torpilli" Doğu Perinçek grubuna giremedik, kuyrukta aşı sıramızı bekliyoruz

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı için hâlâ sırasını beklediğini yazdı.

Özkök yazısında, "Her gün 'e-Nabız'dan bana gelecek aşı bildirimini takip ediyorum: 'COVID Aşı Durumu' yazan bölümde şimdilik şu yazıyor: 'COVID-19 pandemik aşılaması için belirlenen öncelikli grupta değilsiniz. Aşılama için bakanlığımızın belirlediği öncelik sıralaması göz önünde bulundurularak durumunuzu güncel değerlendirmelerle güncelleştireceğiz'. Evet henüz 'Mao torpilli' Doğu Perinçek grubuna giremedik... Kuyrukta aşı sıramızı bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Özkök, "Ben umutla kuyrukta beklerken, dün HaberTürk’te Oray Eğin’in yazısı beni yerle bir etti. Oray açık açık şunu yazıyor: 'Dolu dolu bir yaşam için 75 yaş iyidir...'Hoppala... Şu an 73 yaşındayım. Demek ki kalmış 2 yıl... Yani 2 yıl için aşı kuyruğunda beklemeye değer mi.... Oray ne yaptın sen ya... Oysa hayat için daha ne kariyer planlarım vardı..." düşüncesini dile getirdi.