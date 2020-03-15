Ertuğrul Özkök: Koronavirüs geçince ilk işim tuvalet meselesine el atmak olacak

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, gittiği statlar ve konserlerde kadın tuvaletlerindeki uzun kuyruklara bugünkü köşesinde dikkati çekti. Acaba işyeri, buluşma merkezleri tasarlayan mimarların hesaplarında bir yanlışlık mı var? Mesela maça giden kadın seyirci sayısı yanlış mı hesaplanıyor? Kadının tuvalet ihtiyacını giderme süresi konusunda kullanılan katsayı yanlış mı?" diye sordu.

Konuyla ilgili mimar Emre Arolat'a danıştığını belirten Özkök, " Mimarların kullandığı “WC-Metric Handbook”a (Tuvalet el kitabı) göre 5 kişiye kadar insanın bulunduğu mekânlara 1 tuvalet konuyormuş.100 kişilik bir mekâna ise 5 tuvalet ayrılıyormuş." bilgisini paylaştı.

Özkök, "Real Madrid stadı oldukça eski... Ya Apple’ın yeni binası? Bunu Steve Jobs tasarlamıştı. Mimari projeyi ise Norman Foster gibi dünyanın en ünlü mimarlık bürolarından biri gerçekleştirdi. Ama Apple Plus lansmanının yapıldığı gün o binanın muazzam Steve Jobs Kültür Merkezi’nin tuvaletinde gördüğüm kuyruk beni hayretler içinde bırakmıştı. Diyeceğim şu Koronavirüs meselesi geçince buna artık bir el atma zamanı geldi." ifadesini kullandı.

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