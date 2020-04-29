Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, "Korona günlerinden ruhen bir enkaz olarak çıkarsam kimse şaşırmasın" düşüncesini dile getirdi.

Karantina günlerinde neler yaptığını yazan Özkök, "Bu fotoğrafı önceki gün evimin önündeki 25 metrelik yürüme parkurunda çektirdim. Benim için önemli bir fotoğraf. Çünkü uzun bir süreden sonra yine eski kiloma, yani 78 kiloya indim... Yok yok doğrusunu söyleyeyim, 79 kilodayım. Yani bir kilo kaldı. Eski kiloma dönmek için ne mi yaptım? Günde 2 öğün yiyorum. Ekmeği kestim. İçkiyi haftada iki güne indirdim. Her gün 5 kilometre yürüyorum. Evdeki hareketlerle 8500-9000 adım ediyor. Karın hareketleri yapıyorum." ifadesini kullandı.

Özkök, "Sonunda eski kiloma döndüm. Döndüm ama bir baktım ki döndüğüm yerde değilim.Belim kalınlaşmış ve eski halile gelmiyor. Bacaklarımın üst kısmı kalınlaşmış ve eski haline gelmiyor. Omuzlarım hafif öne doğru eğilmiş eski haline gelmiyor. Bütün bunlara ek olarak bir de alnıma '65 plus' damgası yapıştırılmış vaziyette. Bir takım insanlar da Instagram’da şurada burada sanki bize müjdeli haber verir gibi bu '65 yaş üstü' tasvirlerini paylaşıyor. Anlayacağınız bu Korona günlerinden ruhen bir enkaz olarak çıkarsam kimse şaşırmasın" görüşünü savundu.

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