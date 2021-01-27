Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, "Komünizmi kötü yazarlar batırdı, kötü komünistler yaşatıyor" görüşünü savundu.

Özkök, "Geçen hafta Amerikalı sinema eleştirmeni Fran Lebowitz’in şu sözünü yazmıştım: 'Belli ki komünizm iyi yazarları olmadığı için batmış...' Türkiye’nin sol cenahı Fran Lebowitz’e değil bana sinirlendi. Jack Ma ise bir anlamda 'Komünizmi iyi kapitalistler kurtaracak' demek istemişti... Ben şanslıydım. Elinde devleti, silahı, adalet mekanizması olmayan solcular girişti bana... Jack Ma benim kadar şanslı ve akıllı değilmiş..." düşüncesini dile getirdi.

Özkök yazısında, "Elinde devleti, silahı, maliyesi, yargısı, polisi, ajanı olan parti/devletin karşısında yapayalnız kaldı ve şu gerçeği öğrendi: Komünizmde iyi kapitalistlere yer yoktur... Tarihin hep gösterdiği gibi, sadece kötü komünistlere yer vardır... Ve hâlâ yaşayabildiği yerlerde de bu kötü komünistler sayesinde ayakta kalabilmiştir." ifadesini kullandı.