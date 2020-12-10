Ertuğrul Özkök: Kılıçdaroğlu, Türkiye’yi partisiz başkanlık sistemine götürmek istiyor

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olacağı tartışmalarına ilişkin olarak, "Kılıçdaroğlu, Türkiye’yi partisiz başkanlık sistemine götürmek istiyor. Bu plan içinde kendisinin cumhurbaşkanı olma ihtimalinin hiç olmadığını hâlâ görmüyor musunuz..." görüşünü savundu.

Özkök yazısında, "Günlerdir hayatta gördüğüm en boş tartışma sürüyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun siyasi belagatinde köklü bir değişiklik var. Bence çok da destek görüyor. 'Siyasetten anladığını' söyleyen bazıları da buna bakıp 'Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olacak' tartışmasını başlattı... Onlar siyasetten anlıyor... Bense eskiden beri anlamadığımı yazıyorum... Ama o yorumlardaki zavallılığı görünce duramıyorum, yazmak geliyor içimden..." düşüncesini dile getirdi.

Özkök, "Kılıçdaroğlu’nun ne yapmak istediğini hâlâ anlamadınız mı?-Öyleyse ben söyleyeyim... 'Türkiye’yi partisiz başkanlık sistemine götürmek istiyor' Evet üstüne basa basa tekrar ediyorum... 'Millet ittifakı' çerçevesinde, bir partiye üye olsa da 'partisiz gibi duracak' bir başkan adayı istiyor... 'Adayı millet ittifakı belirleyecek' derken kastettiği de bu... Bu plan içinde kendisinin cumhurbaşkanı olma ihtimalinin hiç olmadığını hâlâ görmüyor musunuz... Size haber vereyim... Kılıçdaroğlu sandığınızdan çok daha etkili bir siyasetçi ve oyun kurucu haline geldi..." ifadesini kullandı.