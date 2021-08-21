Ertuğrul Özkök: Kendileri, başkalarının adaletsiz kararları ile cehennemlere girenler, başkalarına cehennemin adaletsiz kapılarını açmamalı...

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, “İlahi Komedya” kitabının yazarı Dante’yi andığı bugünkü köşe yazısında, “Kendileri, başkalarının adaletsiz kararları ile cehennemlere girenler, başkalarına cehennemin adaletsiz kapılarını açmamalı” dedi.

İlahi Komedya’yı hayatının 3 farklı döneminde 3 kere okuduğunu belirten Özkök, şunları kaydetti:

Siyasi nedenlerle cezaevlerine giren her insanı gördükçe aklıma Dante gelir... Cezaevi cehennemine girenler kimlerdir diye düşünürüm hep... 12 Mart’ta Fransa’dayken daha yeni okumuştum Cehennem’i... O sırada hapse atılan, idam edilen genç insanları düşündüm... 12 Eylül’de binlerce insan geçip gitti cezaevi denilen o cehennemlere... Daha sonra başka dönemler geldi, başka insanlar gönderildi o “Infernolara”... Hatta ülkenin cumhurbaşkanı bile girdi o kapıdan...

Yarım asır gelip geçti hayatımdan ve şimdi durup geriye bakıyorum... Bütün bu tarih yapraklarında, cezaevi denilen cehennemlere girenler kimdi? Hiç şüphesiz o gün o insanlardı... Ya bugün geriye baktığınız zaman kimin cehennemini görüyorsunuz? Kimmiş aslında tarihin gerçek cehennemlerinin zebanileri...

Dante bir 8 Nisan günü girmişti kendi cehenneminin kapısından... Benim doğum günümde yani... 12 Eylül günü Ravenna şehrinde bir konser verilecek. Orkestrayı Ravenna şehrinin fahri hemşehrisi Riccardo Muti yönetecek. Ermeni besteci Tigran Mansurian’ın İlahi Komedya’nın “Araf” bölümünden esinlenerek yazdığı bir parçayı seslendirecek. Ve Dante’nin 700’üncü ölüm yılı törenleri çok sembolik bir olayla kapanacak. Floransa’dan gelen bir heyet, getirdiği zeytinyağı ile Dante’nin mezarındaki ebedi meşaleyi yakacak. Kendi evladını 700 yıl önce cehenneme göndermeye kalkan bir sanat şehrinin belki de tarih önünde kendini affettirme merasimi olacak bu...

İlahi Komedya, insanoğlunun karanlık Ortaçağ’ından, Rönesans’a geçiş döneminde yazılmıştı... Yani “Her gecenin bir sabahı vardır” cümlesinin aydınlık ve umut veren tarafını anlatır bize...

Dante’nin Cehennem’inin kapısında şu yazılıdır: “Ey buraya giren, bütün umutlarını ardında bırak...”

Dünyanın bütün cezaevlerinin kapılarında görünmez panoların üstünde bu cümle yazılıdır. Dante öleli 700 yıl oldu. Hepimize, siyasetçilere ve özellikle adalet dağıtan insanlara hâlâ aynı mesajı vermeye devam ediyor. Kendileri, başkalarının adaletsiz kararları ile cehennemlere girenler, başkalarına cehennemin adaletsiz kapılarını açmamalı...

Yazının tamamını okumak için tıklayın.