Ertuğrul Özkök: Kavala ve Ilıcak serbest kalırsa dolar kaça iner

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök Dolar/TL kurunda yaşanan gelişmelerin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD, Almanya ziyareti, AB ile ilişkiler üzerinden dış siyasette uygulanan politikaları yorumladı.Türkiye'nin dış ilişkilerde yapıcı tavrına dikkati çeken Özkök, ekonomik konuda McKinsey denetimini kabul eden Türkiye'nin Kopenhag Kriterleri kapsamında siyasi tutuklulara vurgu yaparak "Osman Kavala, Nazlı Ilıcak ve öteki gazeteci ve aydınlar serbest kalsa...Sizce dolar 5 liranın bile altına inmez mi" değerlendirmesinde bulundu.

Yazar Özkök, "Kavala ve Ilıcak serbest kalırsa dolar kaça iner" başlığıyla ele aldığı yazısında şu noktalara değindi:

"Dolar niye 7 lirayı geçti...

Niye 6 liraya indi...

Cevabını ekonomistlere bırakıyorum...

Ben, sadece ikisi arasında geçen sürede neler oldu ona baktım.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan New York’a gitti, ABD ile sürtüşme azaldı.

- Türkiye, Avrupa Birliği ile ilişkilerinde güzel ve yapıcı işaretler vermeye başladı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya’ya resmi ziyaret yaptı.

- Enis Berberoğlu serbest bırakıldı.

- 16 bakanlıktan temsilcilerin bulunduğu yeni program bünyesinde kurulan Maliyet ve Dönüşüm grubunun her çeyrekte bir uluslararası denetim şirketi olan“McKinsey tarafından kontrol edileceği” açıklandı.

Peki ben de şunu sorabilir miyim?

Ekonomik konuda McKinsey denetimini kabul eden Türkiye, Avrupa Birliği’nin 1993 yılında kabul ettiği Kopenhag Kriterleri’ni uygulasa...

Osman Kavala, Nazlı Ilıcak ve öteki gazeteci ve aydınlar serbest kalsa...

Sizce dolar 5 liranın bile altına inmez mi."

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