Ertuğrul Özkök: Kara maskeli şişman adamlar hortlar mı

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, bazı belediye başkanlarının pazar teftişi yaptığını, pazarlara gidip sattığı malın fiyatını yüksek bulduğu esnafı teşhir etmeye başladığını belirterek yaşananları köşesinde değerlendirdi.

"İnşallah 'fırsatçı esnaf' tipi tekrar canlanmaz"

Yazar, gelişmelerin çocukluk yıllarında yaşananları hatırlattığını belirterek "Karikatür dergilerinde en çok çizilen karakterlerden biri, 'stokçu' ve 'fırsatçı' tüccar tipleriydi.Biz de mahallenin gariban bakkalını bile bizi kazıklayan o kara gözlüklü adamlardan sanırdık. Enflasyonun suçunu bakkala, pazarcıya, marketçiye yükleyecek bu gibi muamelelerden kaçınmak gerekir" dedi. Hükümetin ekonomi politikalarının kara maskeli 'fırsatçı esnaf' tipini tekrar canlandırabileceğine işaret eden Özkök, pazardaki satıcıyı, marketçiyi, bakkalı, halkın gözünde 'kara maskeli fırsatçı' gibi gösterecek uygulamaların enflasyonla mücadeleye bir etkisi olmayacağının altını çizdi.

"Diş macunu kontrolü ile enflasyon iner mi?"

Ertuğrul Özkök, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın geçen günlerde piyasayı yüzde 10’luk bir indirime davet ettiğini hatırlattı. Bunun yanı sıra yazısında Bloomberg dergisinde yayınlanan 'Türk polisi markette diş macunu kontrolü yaparak enflasyonla mücadele ediyor...' başlıklı analize yer veren Özkök, Piyasada yaşananların 'Tüketiciyi korumak amacıyla, belli başlı, özellikle zorunlu tüketim maddeleri için devletçe saptanan fiyat' uygulaması yani 'narh'a dönüşebileceği ihtimaline dikkati çekti. Öte yandan Özkök, çağdaş pazar ekonomilerinde, 'narhın enflasyonu önleyen bir uygulama olmadığı'nın çok iyi bilindiğini kaydetti.

Ertuğrul Özkök'ün "Kara maskeli şişman adamlar hortlar mı" başlıklı yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz