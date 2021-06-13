Ertuğrul Özkök: Kanada Başbakanı Trudeau’dan Ahmet Hakan’ı çıldırtacak bir şey beklerdik

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İngiltere’de Cornwall Plajı’ndaki 7 liderle çektirdiği fotoğraftaki stiline ilişkin olarak, "Kanada Başbakanı Trudeau’dan Ahmet Hakan’ı çıldırtacak bir şey beklerdik" düşüncesini dile getirdi. Özkök, "Biz onu rengârenk çoraplarından tanırdık. O nedenle bu aile fotoğrafında ondan daha iddialı bir kıyafet beklerdik." değerlendirmesini yaptı.

Özkök, önceki gün G7 Zirvesi'nde İngiltere’de Cornwall Plajı’nda geleneksel aile fotoğrafını çektiren Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michell, ABD Başkanı Joe Biden, Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İtalya Başbakanı Mario Draghi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB Komisyonu Başkanı Ursala Von der Leyen, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in stillerini yorumladı.

Özkök yazısında Trudeau için, "Biz onu rengârenk çoraplarından tanırdık. O nedenle bu aile fotoğrafında ondan daha iddialı bir kıyafet beklerdik. Ne bileyim, mesela takım elbisesine kontrast renkte, Ahmet Hakan’a, “Yine artistlik yapıyor” dedirtecek cırtlak bir mendil... Bordo, hatta yeşil, fuşya, kırmızı olabilirdi. Gelelim karizmayı fena çizen asıl arızaya. Ceketi tam oturmasına rağmen pantolonu sanki ceketine göre bir beden büyük. O yüzden bacakları olduğundan kalın çıkmış ve yine paçalar uzun potluk yapıyor." ifadesini kullandı.

Özkök şunları kaydetti:

"Leyen: Ankara’da başına gelen protokol kazası olmayınca giydiği elbiseye daha dikkatle bakabildik. İnce fiziğine güvenerek koyu renk ceket yerine açık renk sade bir ceket giymiş. Yine sade takılarla tamamlamış kıyafetini. Pantolon kalıbı iyi, ne çok bol ne çok dar. Topuksuz ve mat siyah ayakkabı tercih eden Merkel’in aksine, az topuklu ve parlak siyah ayakkabı tercih etmiş. Kadın liderler erkek liderlere göre daha düzgün giyinmiş bence genel olarak. En azından vücutlarını tanıyarak, bilerek ve ortama uygun giyinmişler.

Biden: Elbette bir ABD başkanından slim fit takım giymesi beklenemezdi. Giydikleri ile Amerikan kıyafet kodlarını içselleştirmiş. Rahat bir kesim, uzun bir ceket boyu, koyu renk takım, siyah ayakkabılar, bol pantolon, omuz kesimleri rahat, dökümlü.

Ceket hacimli ama en azından Trump’ın ki gibi üzerinde bir “hip hop’çı Hoodie’si” gibi durmuyor Ve yine neyse ki en azından Kemal Derviş gibi düğmeli Oxford gömlek yakası ile kravat takmamış. Buna da şükür demek lazım. Başkan en azından bizdeki Sedat Ergin-Murat Yetkin’in “Klasik Brooks Brothers” sınırlarına tecavüz etmemiş...