Ertuğrul Özkök: Kaderimiz 1.5 ay boyunca bir gökyüzü tanrısının 'modu'na bağlı

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, bugün gerçekleşecek tutulmanın ardından gökyüzünün Menkalinan yıldızının etkisine gireceğini belirtti. Özkök, "Kaderimiz 1.5 ay boyunca bir gökyüzü tanrısının 'modu'na bağlı" görüşünü savundu.

Özkök, "Muhtemelen siz yazıyı okurken, gökyüzünde bir 'ateşli çember' olayı yaşanıyor veya yaşanmış olacak... Bu olay sabah saat 06.30 ile 09.41 arasında bir zaman diliminde Türkiye’den de görülebilecek. Tutulmanın en kesin anında Ay, Güneş’in yüzde 99’una yakın bölümünü örtecek. Sadece kenarda ince bir ateş çemberi gibi görebileceğiz koskoca Güneş’i. Sıradan gibi görünen bu tutulmayı özel hale getiren bir şey var. Tutulma 21 Haziran gününe, yani yılın en uzun gününe rastlıyor. Ve tam tutulma sırasında gökyüzünde bir hükümranlık değişikliği gerçekleşecek. Gökyüzü Menkalinan yıldızının etkisine girecek." ifadesini kullandı.

Özkök, "Menkalinan dik kafalı bir yıldız... Gökyüzündeki iki güçlü gezegen Mars ve Merkür’e benziyor biraz... Yani bana 'Marvel' filmlerindeki tanrıları hatırlatıyor.Kısaca anlaşması güç, inatçı bir yıldız ve bugünden itibaren 1.5 ay boyunca gökyüzünün dönem başkanı, reisi, imparatoru o. Bu tutulmanın bir başka özelliği de 'burç dışı' bir tutulma olması... Burç dışı tutulmalarda, tutulmanın etkisi zayıflar. Eee ne var, daha iyi değil mi diyebilirsiniz ama şunu unutmayın tutulmanın kötü etkilerini zayıflatıyor ama iyi etkilerini de zayıflatıyor. O nedenle kaderimiz 1.5 ay boyunca işte böyle bir gökyüzü tanrısının 'mood'una bağlı." düşüncesini dile getirdi.

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