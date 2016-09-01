Ertuğrul Özkök: İzmir artık başörtüsü ile barışmış

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, İzmir Fuarı ziyaretiyle ilgili olarak "Önceki gün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’yla fuarı gezdik. Yıllardan beri fuar ilk defa bu kadar cıvıl cıvıldı. İnsanlar gülüyordu. Başı açık kızlarla kapalı kızlar son derece doğal eğleniyordu. Anladım ki İzmir artık başörtüsü ile barışmış. Hem de bütün Türkiye’ye örnek olacak şekilde barışmış. Başörtülü de İzmirlileşmiş, başı açık kız da..." dedi.

Ertuğrul Özkök'ün "Ankara'da akıllı biri var mı demiştim, varmış" başlığıyla yayımlanan (1 Eylül 2016) yazısının ilgili şöyle:

İzmir Fuarı benim için çocukluğumun hayal bahçesiydi.



Manolya ağacını ilk defa orada gördüm.

Maymunları, filleri ilk defa orada gördüm.

Medrano sirkini, Apollo sirkini ilk defa orada gördüm.



Önceki gün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’yla fuarı gezdik.



Yıllardan beri fuar ilk defa bu kadar cıvıl cıvıldı.



İnsanlar gülüyordu.



Başı açık kızlarla kapalı kızlar son derece doğal eğleniyordu.



Anladım ki İzmir artık başörtüsü ile barışmış.



Hem de bütün Türkiye’ye örnek olacak şekilde barışmış.



Başörtülü de İzmirlileşmiş, başı açık kız da...



Kimse kimseye şüpheyle, küçümsemeyle bakmıyordu.



Sevgi ve neşe vardı fuarda.



Abartıyor diyebilirsiniz...



Ama İzmir Fuarı’nda geçirdiğim akşam bana ülkemle ilgili yeniden çok büyük umutlar verdi...



Çok büyük umutlar hem de...

Aziz Kocaoğlu Cumhurbaşkanı'ndan randevu ister mi?

Aziz Kocaoğlu’na sordum.



“Başbakan Binali Yıldırım’la hiç görüştünüz mü?”



Görüşüyoruz diyor. İlişkileri çok iyiymiş.



Bakıyorum ondan hep iyi söz ediyor.



Peki Cumhurbaşkanı ile görüşür mü?



“Son seçimden önce arayıp randevu istedim ama vermedi” diyor. Bu defa vereceğini tahmin ediyorum.



Kocaoğlu Türkiye’nin üçüncü büyük şehrinin büyükşehir belediye başkanı.



Belki de bu buluşma Cumhurbaşkanı’nın Urla’daki evine gelmesi için de bir vesile olur...