Ertuğrul Özkök: İslami kesimin Twitter üzerinden savaşını izlemeye devam edeceğim

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, "Hafta sonunun en büyük sürprizi Yeni Şafak gazetesinin eski yazarı ilahiyatçı Talha Hakan Alp’in Twitter üzerinden yaptığı bir duyuru ile 'deist olduğunu' açıklamasıydı. Tabii muhafazakâr dünyada ortalık karıştı... İslami kesimin Twitter üzerinden savaşını izlemeye devam edeceğim" değerlendirmesini yaptı.

Özkök yazısında, "Alp tanınmış bir ilahiyatçı. İslam üzerine 15’e yakın kitabı var. Bir de muhafazakâr dünyanın en muhafazakâr kesimlerinden biri olan İsmailağa cemaatinde yetişmiş. Yeni deistin Twitter üzerinden açıklamasına en ağır tepki, yine Twitter üzerinden eski bir İslamcıdan geldi. Yeni Akit gazetesi yazarı İhsan Şenocak ağır bir yazı döşendi. Kendini hâlâ mazlum hissettiren her kızgın İslamcı gibi o da hemen Necip Fazıl’ın bir dizesine atıf yaptı.. Benim için asıl şaşırtıcı olan Şenocak’ın bu yazısına İslami genç kesimden gelen tepkilerdi... Şenocak’a destek çıkan az oldu... Çoğu onun yazısına tepki gösterdi. İslami kesimin Twitter üzerinden savaşını izlemeye devam edeceğim. Çünkü orada ilginç gelişmeler oluyor... Galiba, benim gençliğimde Güven Park’ın altındaki muhafazakâr kitapçılarda doğan entelektüel İslami duyarlılık yeniden yükseliyor." ifadesini kullandı.