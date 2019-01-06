Ertuğrul Özkök: İslam henüz Hıristiyan alemindeki gibi bir yüzleşmeye hazır değil

Gazeteci yazar Ertuğrul Özkök, yeni kitabı ‘Tanrıyı Gören Son İnsan’ hakkında konuştu. Özkök, kitapta tek tanrılı üç dinle ilgili hikayelerin olmasına karşın İslam’a fazla girmemesinin sebebini “çekinmek”le ilgili olduğunu söyledi. Özkök’e göre, İslam henüz Hıristiyan alemindeki gibi bir yüzleşmeye hazır değil.

Hürriyet yazarı Özkök, yeni kitabı hakkında köşe komşusu Ayşe Arman’a konuştu. Özkök’ün açıklamalarının bir kısmı şöyle:

Kitapta üç tek Tanrılı dinle ilgili hikâyeler var. Ama İslam konusuna fazla girmemişsiniz. Neden?

Nedenini çok samimi şekilde söyleyeyim… Çünkü çekiniyorum, korkuyorum. İslam henüz Hıristiyan alemindeki gibi bir yüzleşmeye hazır değil. Bende de durup dururken böyle riskler alacak bir cesaret yok. Buna gerek de duymuyorum. Ayrıca bu kitabı hazırlarken, başucu eseri olarak kullandığın Kuran mealini yazan Mustafa Öztürk gibi bir hocaya yapılanları gördükten sonra bu riskleri almaya hiç niyetim yok…

Ahmet Hakan’la birlikte umreye gittiniz…

Evet ama Mekke’ye bir mümin olarak değil, gazeteci olarak gittim. Ama Kâbe’de çok etkilendim. İtiraf edeyim giderken endişeliydim. Orada çok fanatik bir İslam portresiyle karşılaşacağım gibi bir duygum vardı. Ama kadınla-erkek arasındaki ilişkinin en dengeli olduğu İslami mekân, Mekke. Yan yana tavaf edebiliyor, namaz kılabiliyorsunuz. Orada Sebati Karakurt’un çektiği bu fotoğrafı çok seviyorum. Mermer zemine yalın ayakla bastığımda aldığım huzuru hiç unutamadım…

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