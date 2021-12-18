Ertuğrul Özkök ile Cengiz Semercioğlu beraber TV programı yapacak: 'Cengiz ile Ahtapot'

Gazeteci Cengiz Semercioğlu ve Ertuğrul Özkök, televizyonda beraber program yapacaklar.

Yıllarca Hürriyet gazetesinde çalıştıktan sonra ayrılık kararı alan Gazeteci Ertuğrul Özkök ve Cengiz Semercioğlu televizyon ekranlarında seyirciyle buluşacak. Her hafta çarşamba günü tv100'de yayınlanacak olan programda o haftanın bütün olayları masaya yatırılacak.

20 yıl aralıksız olarak Hürriyet Genel Yayın Yönetmenliği'ni üstlenen ve bu görevden alındığı Aralık 2009’dan beri köşe yazan Ertuğrul Özkök’ün gazeteden Kasım ayında ayrılmıştı.