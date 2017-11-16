Ertuğrul Özkök: İktidar yazarları sizi de bu gerekçe kurtaracak

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, 'FETÖ' örgütüne üye olmamakla birlikte birlerek ve isteyerek yardım etme iddiasıyla 6 ay tutuklu kalan Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu'nun beraat etmesi değerlendirdi. Mahkemenin bütün davaları etkileyebilecek bir gerekçe yazdığını belirten Özkök, hükümete yakın yazarları uyararak "İktidar yazarları sizi de bu gerekçe kurtaracak" ifadesini kullandı.

Ertuğrul Özkök'ün "Telekinetik sert madde Kemer'de sahile vurdu" başlığıyla yayımlanan (16 Kasım 2017) yazısının ilgili kısmı şöyle:

İktidar yazarları sizi de bu gerekçe kurtaracak

İstanbul Bölge Mahkemesi İkinci Ceza Dairesi’nin arkadaşımız Barbaros Muratoğlu hakkındaki hapis cezasını bozmak için yazdığı gerekçeyi herkesin dikkatle okumasını çok isterdim.

Gerekçede öyle bir cümle var ki...



Gazetecilerle ilgili bütün davalar için yol gösterici bir ışık olabilir.



Ne diyor bakın hâkim...



BİR: Barbaros Muratoğlu’nun yaptığında bir suç yok diyor...

İKİ: Olsa olsa “kınanacak” bir hareket diyor...



Yıllardır bütün meslektaşlarıma “Manşet suçları yaratmayın, hepimiz, bütün Türkiye, demokrasi altında kalır” diyorum.



Mahkeme, şu an yürümekte olan bütün davalara ışık tutacak çok sağlam bir gerekçe yazmış.



Özellikle “Terör örgütüne üyelik ve yardım” konusunda çok sağlam bir yaklaşımı var.



Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığına, Cumhurbaşkanı’nın ve ailesinin hayatına kasteden, 250’den çok vatandaşımızın öldürülmesine yol açan kanlı darbe, bu gerekçelerin ışığında yargılanırsa inanın Türkiye kazanır.