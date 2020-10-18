Ertuğrul Özkök: İki kadeh viski askeri sivil darbeyi önler mi?

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, "Madem ışıkları yanan Anayasa Mahkemesi tartışılıyor, ben de tarihimizin gizli kalmış bir darbe önleme hikâyesini anlatayım." diyerek, 1974 yılında dönemin başbakanı Süleyman Demirel ve Genelkurmay Başkanı'nın görüşmesini kaleme aldı.

Özkök, "Olay 1973 yılında, yani 12 Mart ara rejiminin yıllarında Ankara’nın Çankaya semtinde bir gazetecinin evinde geçiyor... O yıl cumhurbaşkanlığı seçimi var ve bu konu ordu ile siyaset arasına kara kedi gibi girmiş... Askerler bir süre önce emekliye ayrılmış olan Genelkurmay Başkanı Faruk Gürler’i cumhurbaşkanı seçtirmek istiyor. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki partilerin büyük bölümü buna karşı. Türkiye hâlâ 12 Mart ara rejiminin etkisinde. Bir askeri darbenin kara bulutları rejimin üzerinde." düşüncesini dile getirdi.

Özkök, "İşte öyle günlerin birinde dönemin başbakanı Süleyman Demirel, bir gazetecinin evinde dönemin Genelkurmay Başkanı ile bir araya geliyor. Demirel önce ortamı yumuşatması gerektiğini çok iyi bilmektedir... Onun için gazetecinin evine önceden iki şişe Chivas Regal viski göndermiştir. Kendisi de iyi bir viski içicisi olan Demirel Türk siyasi hayatının en gergin gecelerinden birine iki duble viski ile başlar. Ve gergin başlayan gece yumuşak bir ortamda biter." ifadesini kullandı.

Özkök yazısında şunları kaydetti:

"Türkiye’nin ilk viski kitabını yazan iki kişiden biri olan Mehmet Yalçın ve Teoman Hünal’ın yorumu şu: 'Chivas’ın lezzetli yudumlarıyla yaşanan gevşeme, belki de bu ülkeyi yeni bir darbe macerasından korumuştur...' Netice? Askerlerin istediği olmadı ve Faruk Gürler cumhurbaşkanı seçilmedi."

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