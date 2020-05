Ertuğrul Özkök: İddia ediyorum bu krizin kaybedeni yobaz olacak

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) sürecinde "İnanç ve bilim bu küresel felaketten daha iyi dostlar olarak çıkacak. Bilime inananlar, gerçek müminler, makul dindarlar kazanacak. Yine iddia ediyorum... Kaybeden dünyanın her yerindeki dini fanatikler, her inancın yobazları olacak." düşüncesini dile getirdi.

Özkök, "Gallup araştırma şirketinin 2017’de yaptığı bir araştırmaya göre dünyada yaşayan insanların yüzde 64’ü “dindar” olduğunu söylüyor. Türkiye’de bu oran yüzde 72... Koronavirüs Konfüçyus, Taozim ve Budizm’in memleketi Çin’de ortaya çıktı. Çin aynı zamanda ateizmin de en yüksek olduğu ülkelerden biri. Oradan Katolikliğin merkezi İtalya’ya geçti. Oradan, tarihinde engizisyon mahkemelerinin en acımasız günlerini yaşamış olan Katolik İspanya’ya sıçradı. Bir sonraki ülke Evangelistlerin Amerika Birleşik Devletleri’ydi. Sonra Müslümanların yaşadığı ülkelerde görüldü. Halkının yüzde 18’i ateist, yüzde 54’ü ise dindar olmadığını söyleyen İsveç’te de 1000’e yakın vaka gözlendi. Kısaca... Tanrı hepimizin Tanrısıysa dinimize, imanımıza, inançsızlığımıza bakmadı" görüşünü savundu.

Özkök, "Geçen sonbaharda yayınlanan son kitabım “Tanrı’yı Gören Son İnsan”da inançla bilimin nasıl büyük bir yarış içinde olduğunu, bilimin nasıl her yıl biraz daha inancın arka bahçesine girdiğini, hikâyeleriyle anlatmıştım. Şimdi görüyorum ki Tanrı’yı gören son insanlar, bilimi ilk gören insanlarla çok daha iyi anlaşıyorlar. İddia ediyorum. İnanç ve bilim bu küresel felaketten daha iyi dostlar olarak çıkacak. Bilime inananlar, gerçek müminler, makul dindarlar kazanacak. Yine iddia ediyorum... Kaybeden dünyanın her yerindeki dini fanatikler, her inancın yobazları olacak. Ve emin olun siyasetin yobazları da bundan payını alacak." ifadesini kullandı.

