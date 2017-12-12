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Politika

Ertuğrul Özkök: İçişleri Bakanı bir vatandaşa 'sen bittin' diyebiliyorsa hepimiz bitmişiz

"Bu ülkede iki kişi 'Sen bittin' diyemez..."

12 Aralık 2017 04:59

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Seni asmayacağım, rezil edeceğim" ifadelerine ilişkin söylediği "sana açık açık söylüyorum, sen bittin" sözleri tepki gösterdi. Özkök, "İçişleri Bakanı bir vatandaşa 'sen bittin' diyebiliyorsa hepimiz bitmişiz" dedi.

Soylu, "Kılıçdaroğlu, senin aklın gibi ipin de çürüktür. Kılıçdaroğlu, sana açık açık söylüyorum, sen bittin" ifadesini kullandı. 

Ertuğrul Özkök'ün "İçişleri Bakanı ‘sen bittin’ diyebiliyorsa biten kimdir" başlığıyla yayımlanan (12 Aralık 2017) yazısının ilgili kısmı şöyle:

 

Ne ülkenin ana muhalefet partisi başkanına...

*

Ne bir işadamına...

Ne bir siyasetçisine... Ne sıradan vatandaşına...

*

Bu ülkede iki kişi “Sen bittin” diyemez...

O iki kişi İçişleri Bakanı ile Adalet Bakanı’dır...

*

Biri bu ülkenin her vatandaşının canını, malını korumakla görevli bakan...

Öteki bu ülkenin her vatandaşının hakkını hukukunu korumakla görevli bakan...

*

Bu iki bakandan biri, bu ülkenin herhangi bir vatandaşına "Sen bittin" deme cüretini gösterebiliyorsa...

*

Bilelim ki biten ana muhalefet partisi başkanı değil, bu ülkenin kendisidir...

*

Yani hepimiz bitmişiz demektir...

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