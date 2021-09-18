Ertuğrul Özkök, İBB Ankara’daki temsilcilik ofisini yazdı: Şu dönemde, küçük ama önemli bir ayrıntı

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Ankara’daki temsilcilik ofisinin Ekrem İmamoğlu dönemiyle birlikte göz önün çıktığını ifade etti.

İmamoğlu’nun bu ofisin ismini “temsilcilik” olarak değiştirdiğine ve oraya eski gazeteci Şükrü Küçükşahin’i gönderdiğine dikkati çeken Özkök, şunları kaydetti:

"Peki bu ofis ne yapacak? Duyduğuma göre görev alanı şöyle tarif ediliyor: ‘Meclis’te belediyeler ve özellikle İstanbul Belediyesi ile ilgili yasaların görüşülmesi sırasında bilgi sahibi olmak, görüşleri hem iktidara hem muhalefete iletmek...’

Yani klasik bir iş tarifi yapılıyor. Ama tabii ki Millet İttifakı’nda ilk tura tek adayla girilmesinin belirgin bir ağırlık kazandığı şu dönemde, bence küçük ama önemli bir ayrıntı bu..."

Yazının tamamını okumak için tıklayın.