Ertuğrul Özkök: Hutbesini elinde kılıçla okuyan Diyanet İşleri Başkanı belli ki bize ve bütün dünyaya bir mesaj vermek istiyor

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Ayasofya’daki hutbesine kılıçla çıktığı için eleştirilen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın bayram hutbesini de kılıçla okumasını köşesine taşıdı. Özkök, "Hutbesini elinde kılıçla okuyan Diyanet İşleri Başkanı belli ki bize ve bütün dünyaya bir mesaj vermek istiyor" düşüncesini dile getirdi.

Özkök, "Diyanet İşleri Başkanı bayram hutbesini de elinde kılıçla okudu.Ayasofya’daki görüntüye bir anlam verememiştim. Dediler ki: Bu cami fetihle kazanıldı, onun sembolüdür... Kafama yatmadı ama yine de bir izahtı... Ama bayramda da elde kılıç hutbe... İşte bunu hiç anlamadım. Belli ki, Türkiye Cumhuriyeti’nin Diyanet İşleri Başkanı bize ve bütün dünyaya bir mesaj vermek istiyor... Yani kılıçla yapılacak bir şeyin mesajını... Çevremdeki birçok insan gibi ben de bu kılıçla ne mesaj verilmek istendiğini merak ediyorum. Başkan bunun anlamını açıklamadığı için ortalık komplo teorisinden geçilmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Özkök, "Türkiye Cumhuriyeti’nin en yüksek din kurumunun başındaki insanın elindeki kılıç ne anlama geliyor?Yeni fetihlerin, camiye çevrilecek yeni kiliselerin mesajı mı... Türkiye’deki ve dünyada “kâfir” diye kabul ettiği insanların kılıç zoruyla doğru yola getirilmesi mesajı mı... Dinimizi ve ülkemizi kılıçla koruyacağız mı... Eğer bunlardan biriyse bir Müslüman olarak ben de şunu sormak isterdim. 'Böyle bir bayram gününde bizim içeriye ve dışarıya verecek hiçbir barış mesajımız yok mu?' Yani savaşta mıyız..." görüşünü savundu.

Özkök, "Bunu bir eleştiri olarak yapmıyorum... Sadece bir vergi mükellefi olarak bilme hakkımı kullanmak istiyorum. Oturduğu makamda kullanılan her sembolün bir anlamı olmalı... Ben de merak ediyorum... Ve şu bayram gününde, elimde Ege’de ağaçtan kopardığım bir zeytin dalıyla, ülkem adına bize ve bütün dünyaya verilen mesajın ne olduğunu öğrenmek istiyorum..." ifadesini kullandı.

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Ne olmuştu?

Ayasofya'daki ilk cuma hutbesini okurken minbere elinde kılıçla çıkan ve tartışmaların odağında yer alan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kurban Bayramı hutbesini de elindeki kılıçla okudu.