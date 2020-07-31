Ali Erbaş kılıcı çok sevdi; bayram namazında da minbere kılıçla çıktı!

Ayasofya'daki ilk cuma hutbesini okurken minbere elinde kılıçla çıkan ve tartışmaların odağında yer alan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kurban Bayramı hutbesini de elindeki kılıçla okudu.

Ayasofya'da, 86 yıl sonra ilk Kurban Bayramı hutbesini okuyan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın yine elinde kılıçla minbere çıkması dikkat çekti.

Bayram mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bayram hutbesinde "Sizleri bayram süresince kurban kesiminde, ziyaretleşmede, bilhassa trafikte anlayışlı ve sabırlı olmaya davet ediyorum.

Yüce Rabbimiz, bizleri her türlü kaza ve beladan muhafaza buyursun. Salgın hastalıklardan, savaş ve acılardan halâs eylesin.

Nice bereketli bayramlarda buluştursun. Allah’ın selamı, rahmeti, ikram ve inayeti üzerimize olsun" ifadesine de yer verdi.

"Fetih geleneği bitmedi mesajı veriyor"

Erbaş'ın kılıçla çıkmasını değerlendiren tarihçi Prof. Dr. Hakkı Uyar, "Cumhuriyetin kurucu kültürüyle bu kadar ters düşmemek, bu kadar çatışmamak gerekiyor diye düşünüyorum" değerlendirmesinde bulunurken, "Erbaş kılıçla çıkarak aslında bize 'fetih geleneği bitmedi' mesajı veriyor" dedi.

Ayasofya'da bayram namazı kılanlar arasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop da vardı.

TIKLAYIN: Ayasofya’da bayram sabahında sabah namazı kılındı