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Ertuğrul Özkök, Hulusi Akar'a Demirören Medya Grubu ziyaretinde sorulmayan soruyu yazdı

22 Şubat 2020 09:23

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Rusya'nın muhalif gruplara hava saldırısı düzenlediğini açıklamasından kısa süre sonra gelen şehit haberini Demirören Medya Grubu'na gerçekleştirdiği ziyaret sırasında aldığını yazdı. Gelen haberle birlikte bir gazetecinin aklına gelen ilk sorunun, "Eğer Rusya’dan alınan S-400’ler aktive edilmiş olsaydı bu hava saldırısına karşı kullanılabilir miydi?" olduğunu ifade eden Özkök, Bakan'a bu sorunun sorulmadığına dikkati çekti. 

Özkök, haberi ilk aldığında Akar'ın, telefonda konuştuğu Genelkurmay yetkilisine “Sakin olalım” dediğini aktardı.

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