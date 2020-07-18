Ertuğrul Özkök: Hristiyan aleminde bir devrim oldu; Diyanet de 'kilisede çocukları istismardan koruma' zirvesini izlemiş midir?

"Hıristiyan âleminde çarşamba günü bir devrim oldu.

Kilise görevlilerini taciz ve tecavüzlere karşı görevlendiren yönetmeliğin sadece Katolik alemi için değil bütün inançlar için önemli olduğunu ifade eden Özkök'ün yazısından bir bölüm şöyle:

- BİR: Bütün kilise görevlileri, kendilerine ulaşan cinsel taciz ve tecavüz iddialarını bulundukları yerin polisine bildirecektir.

- İKİ: Polis kanuni yoldan istemese dahi bu iddialar o makamlara iletilecektir.

- ÜÇ: Bu iddialar imzasız ihbarlar şeklinde gelse, şüpheli olsa dahi incelenecek ve polise bildirilecektir.

- DÖRT: Sadece fiziki taciz ve tecavüz değil, rahiplerin çocuklara cinsel içerikli konuşmaları, internet üzerinden online konuşmaları da bu çerçeve içinde değerlendirilecektir.

Bu yönetmelik, sadece Katolik âlemi için değil, bütün inançlar için çok önemli bir adımdır.

Anlamı da şudur:

İlk defa üst bir din kuruluşu, cinsel taciz iddialarını kendi “ilahiyat hukuku” içinde tutmayıp, yani “ulemanın” kararına bırakmayıp “pozitif hukuk” alanına taşımaktadır.

Yani, dini kişilerin işlediği bu suçun kararını kilise içinde bırakmayıp laik sistemin polis ve adaletine intikal ettiriyor.

...

21 Şubat 2019 günü Vatikan’ın “Yeni Kutsal Meclis Salonu”nda dünyadaki bütün inançlar açısından çok önemli bir zirve toplandı.

O günlerde izlemeyi çok istediğim halde başaramadığım bu zirvenin İtalyanca adı şuydu:

“La Protezione dei Minori nella Chiesa...”

Yani, “Kilisede Çocukların Korunması Zirvesi...”

Ama asıl adı şöyleydi:

“Kilisede çocukların cinsel istismardan korunması...”

*

Dünyanın çeşitli yerlerinden gelen 190 kişilik bir din görevlisi topluluğu katıldı.

Bunlar arasında 10 rahibe, 3 de kadın vardı.

Aralarında Ortadoğu kiliselerinin de bulunduğu Doğu Katolik dünyasından gelen delege sayısı 14’tü...

Bu 190 kişi, adeta Küba devrimini başlatmak için Castro ve arkadaşlarını taşıyan “Granma” teknesindeki 82 kişi gibiydi.

O zirvede Katolik âleminin bundan böyle kilisenin cinsel istismar konusunda atacağı 21 adım belirlendi.

Bu haberi okuyunca aklıma 5 soru geldi:

- BİR: Acaba Müslüman ve Yahudi âleminde de böyle bir çalışma var mı?

Araştırdım bulamıyorum....

- İKİ: Acaba Diyanet İşleri Başkanlığı bu zirveyi izlemiş veya zabıtlarını istemiş midir?

Bilmiyorum...

- ÜÇ: Türkiye’de herhangi bir İlahiyat Fakültesi bu zirve hakkında bir çalışma yapmış mıdır?

Sanmıyorum...

- DÖRT: İçişleri Bakanlığı, Diyanet’e başvurup “Siz de böyle bir karar alsanız iyi olur” demiş midir?

İhtimal vermiyorum...

- BEŞ: Ortodoks âlemi, Protestan âlemi, Müslüman ve Yahudi âlemi de bir gün, dini eğitim ve ibadet mekânlarında çocuklara yönelik taciz konusunda şu mesajı bütün dünyaya verecek midir?"