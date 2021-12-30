Ertuğrul Özkök: Hiç böyle bir 'Yılın 20 İnsanı' listesi gördünüz mü

20 yılı Genel Yayın Yönetmeni olmak üzere 35 yıl aralıksız çalıştığı Hürriyet'in kasım ayında yollarını ayırdığı Ertuğrul Özkök, eşinin adına gönderme yapan "Tansu'ya Mektuplar" başlığı altında yazılarını sürdürüyor. Yazılarını "newsletter" olarak geniş bir gruba gönderen Özkök, son yazısında, 'tamamen subjektif' değerlendirmelere dayanan "Yılın 20 insanı" listesini yayınladı. Özkök'ün "Yılın 20 insanı" listesinde, Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Ebrar Karakurt, oyuncu-komedyen Şahan Gökbakar, Bayraktar şirketinden Selçuk Bayraktar, sanatçı Ferdi Özbeğen gibi isimler bulunuyor. Özkök, "Diyarbakır halayı" nedeniyle listede kendine de yer verdi.

Özkök'ün "Tansu'ya Mektuplar" dizisinde "Hiç böyle bir 'Yılın 20 İnsanı' listesi gördünüz mü" başlıklı yazısı şöyle...

Hürriyet’ten ayrılmadan önce son 3 yılda, her Aralık ayında o yılın 20 insanını seçiyorum.

Tabi bildiğiniz bir kurul veya jüri tarafından seçilmiş kişiler değil bu insanlar.

Tamamen kendime göre yaptığım bir seçim bu.

Tamamen objektif de değil, tamamen subjektif de…

Listeye katılabilir veya katılmayabilirsiniz.

Ben sadece şunu söyleyebilirim.

Farklı bir bakışla hazırlanmış, farklı bir liste yapıyorum. İçinde hayali insanlar da var, komik olayların kahramanları da…

Renkli, eğlenceli ama aynı zamanda haketmiş insanlardan oluşuyor.

Yani içim rahat…

Yılbaşına 24 saat var. Oturup siz de bir liste yapın…Hatta içine kendinizi de koyun.

Dünyaya farklı baktığınız zaman, kendinizi kutuplaşmanın dışına taşıyabildiğiniz zaman daha adil bir liste yaptığınızı farkedeceksiniz.

Hepinize iyi yıllar.

İşte benim gözümde 2021’in insanları…

(*) ÖZLEM TÜRECİ-UĞUR ŞAHİN

KEFİR, LAHANA SUYU VE İKİ ODALI BİR EVDEN ÇIKAN MUCİZE

Sadece Türkiye’de mi, hiç şüphesiz bütün dünyada yılın insanları listelerinin en mutena köşesinde o iki isim var. Covid’e karşı en etkili aşıyı onlar buldular. Hepimiz onları hayranlıkla izledik. Yaşadıkları şehir Mainz’da onları tanıdıktan sonra daha da sevdim. İki odalı bir evde yaşıyorlar. Buzdolaplarında eksilmeyen iki şey kefir ve lahana suyu. Almanya devleti 8 koruma polisi vermiş ama onlar işlerine yine bisikletleriyle gidiyorlar. Gutenberg’in matbaa makinasını bulduğu şehirden çıkan ikinci buluş onlarınkiydi. Yaşadıkları şehirin 800 milyon Euro borcu vardı. BioNTech bu yıl 1 milyar Euro vergi ödeyince Almanya’nın en borçsuz şehri oldu. Yani yaşadıkların şehirin altın anahtarını da hakettiler.



(*) ŞAHAN VE YANGIN GÖNÜLLÜLERİ

RECEP İVEDİK OLARAK GİRDİĞİ YANGINDAN ŞAHAN OLARAK ÇIKTI

Bu yılın olayı orman yangınlarıydı.

Çok az felaket bu ülkenin içini bu kadar yaktı.

Devletin aciz kaldığı, yetemediği bir felakete dönüştü. Ve devletin aciz kalıp çekildiği alanı bir anda bu ülkenin kahraman, fedakar gönüllüleri doldurdu. Onların sembolü Şahan Gökbakar oldu.Yangın yerinden yaptığı sosyal medya yayınlarıyla hepimize cesaret verdi. Herkesi uyardı. O güne kadar Recep İvedik’in yaratıcısıydı. O gün bu ülkenin Şahan Gökbakar’ı oldu.

(*) EBRAR KARAKURT

PEMBE SAÇLI BİR KADIN VE BÜTÜN TAKIM ARKADAŞLARI

Önce kısa pembe saçları ile dikkatimizi çekti. Sonra etkili oyunu. Ve sonra da hayat arkadaşı tercihini açıklama cesareti ile…LGBT hareketinin yerden yere vurulduğu Türkiye’de Federasyon dahil herkes ona destek verdi.



Eda Erdem…Voleybol milli takımımızın müthiş takım kaptanı. O ve bütün arkadaşları. Sadece filede destan yazmadılar. Aynı zamanda bütün dünyaya bir modernite ve cesaret dersi verdiler.

Hepsi banko bu listede…

(*) SELÇUK BAYRAKTAR

SİHA’LARI ÖNCE SAVAŞI KAZANDI SONRA BARIŞI GETİRDİ

Hiç şüphesiz Türkiye’de yılın insanı o. Rahmetli Demirel’in Churchill’den alıp kullandığı bir söz vardı. “Hiçbir şey başarının yerini tutamaz.”

Tutamadı.

Bugün 16 ülkede, o ve ailesinin şirketi Bayraktar’ın ürettiği ileri teknoloji SİHA’lar, Akıncılar uçuyor. Üstelik Dağlık Karabağ’daki başarısı, bölgeye barış getiriyor. Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan ilişkileri düzeliyor. Son olarak Etyopya’da savaşın gidişatını değiştirdi.

Tam bir “Game changer”, yani oyun değiştirici.



(*) AHMET GÜNEŞTEKİN VE MEHMET KAYA



BİR ŞEHRİN KADİM KÜLTÜR TARİHİNİ YENİDEN YAZDILAR

Bu yılın sanat olayı hiç şüphesiz Ahmet Güneştekin’in Diyarbakır’da Keçi Kulesi’nde açtığı “Hafıza Odası” sergisiydi. Sergiyi hergün 5-7 bin kişi gezdi. Hafta sonları ziyaretçi sayısı 15 bini buldu. Bu yıl Türkiye’de en çok ziyaret edilen ve en çok konuşulan sergi oldu. Bu serginin en büyük destekçisi ise Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya idi.

Banko bu yılın sanat olayı…

(*) FERDİ ÖZBEĞEN

VİNTAGE BİR ROMANTİZMİN 8 YIL SONRA YENİDEN DOĞUŞU

Onu 28 Ocak 2018 günü kaybettik. Ve ölümünden 8 yıl sonra onu ve beyaz piyanosunu yeniden hatırladık. Bu yıl “Bir Başkadır” filminin jenerik görüntüsü ve şarkısıydı onun hafıza odamıza yerleşmiş şarkıları. Zarafeti, sesindeki sevecenliği, yeniden yorumladığı bildik şarkılara verdiği okşayıcı tonları ile karanlık bir yılda içimizi aydınlattı. Vintage bir romantizmin dönüşü muhteşem oldu. Nur içinde yat İzmir’li hemşehrim.

(*) MANSUR YAVAŞ

SESSİZ BİR BELEDİYE BAŞKANIN HERKES TARAFINDAN DUYULAN SESİ

Cumhuriyet’in başkentinin seçilmiş belediye başkanı. 10’uncu Yıl Nutkundaki “Az zamanda çok işler yaptık” cümlesinin 21’inci Yüzyıl örneği. Mütevazı. Sessiz. Ama şeffaf ve adil yönetimi sayesinde sesi bütün Türkiye’den duyuluyor. Şeffaf ihale nasıl yapılırmış, adil ve kucaklayan başkan nasıl olurmuş hergün herkese gösteriyor.

Banko bu yılın belediye başkanı.

(*) FATİH ÇEKİRGE

B 747’NİN DEMİR KANUNUNU KIRABİLEN İLK KÖŞEYAZARI

Bu da nereden çıktı diyeceksiniz. Benim gazeteciler kontenjanımdan çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağına bu yıl iki defa bindi. İkisinde de o uçaktan haber atlattı. B 747’ye binen gazetecilerin demir kanunu yıktı. O güne kadar uçağın demir kanunu şuydu: Bir kişi Cumhurbaşkanının konuşmasını kaydedip, tape eder herkese dağıtır ve bütün gazeteciler aynı metni kullanırdı. Çekirge ilk defa o uçaktan haber atlattı. Katar’da Dünya Kupası’nda 3500 Türk polisinin görev alacağını yazdı. Bundan itibaren o uçakta hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

(*) CAN BONOMO VE DEMET EVGAR

“RÜYAMDA BULUTTUM” DİYE BİR ŞARKI SÖYLEDİLER VE

Şarkı bu yıl kollektif hafızamıza yerleşti. “Nerde başladı bu hikaye de ben böyle delirdim…” diye başlayan harika bir şarkı…Sonra o harika nakarat geliyor. “Rüyamda buluttum/ Sensizliği unuttum/ Yağmur oldum ağladım seni/Dizlerimde uyuttum” Bir anda bir salondayız ve hep birlikte söylüyoruz. Yılın nakaratı haline geldi bu sözler…Düşünün Hıncal abi bile onu yılın şarkısı seçti. Daha ne olsun…

(*) VOLKAN ARSLAN



YILIN BANKO EN KARARSIZ ANTİ ERKEK KAHRAMANI

Hayali bir erkek yılın insanı seçilir mi diyeceksiniz. Seçilir. Aslında bir soyadı da var. Arslan. Ama biz Sadakatsız dizisinde onu “Volkan” olarak biliyoruz. Evliyken daha genç başka bir kadınla ilişkisi oluyor. Karısını boşanıp onunla evleniyor. Ama bu defa gözü eski karısında. Hem onu istiyor hem de ötekini, ama ikisini de bulamıyor. Kararsız erkek tipinin prototipi…Dizinin ikinci sezonu geldi,. Onu seviyor muyuz, yoksa “Yeter yahu” mu diyoruz anlayamadık. Ama içimizde bir ses sanki şöyle diyor: Sezon finalinde iki kadın da ondan daha yakışıklı bir erkek bulup onu cısçıplak yolun ortasında tek başına bırakırsa o iki kadını ayakta alkışlayacağız. Mesela biri Kıvanç Tatlıtuğ’a, öbürü Brad Pitt’e gitse… Ha gerçek hayattaki adı Caner Cindoruk…

(*) BARIŞ ÖZCAN

METAVERSE NEDİR FACEBOOK’DAN ÖNCE O ANLATTI: YILIN YOUTUBER’I O

Karadelikleri bize o anlattı ve anladık. NASA’dan Mars’a uzay aracı gönderilirken, onun canlı yayınlarını NASA’nınkinden çok izledik. Sonra Metaverse dönemi geldi. Facebook daha adını, “META’ya” çevirmeden bir ay önce o bize internet sonrası dönemin başladığını ilan etti. Youtube yayınlarını milyonlarca insan izliyor. Sempatik mi sempatik. Anlattığı şeyi çok iyi bildiği için biz de anlıyoruz. Hiç şüphesiz yılın Youtubeber’ı yine o. Bize Marvel evrenini anlatması da bonusu…

(*) ÖYKÜ KARAYEL

“YOK ESTAĞFURULLAH ABLA KIZMAK GİBİ DEĞİL DE”

Bu yıl en çok konuştuğumuz dizilerden biriydi “Bir Başkadır…” Onun kahramanı Meryem’in “Abla” diye başlayın, ”Abla” diye biten cümleleri, kollektif hafızamızın kült sözleri arasına girdi. “Ben yüzük seviyom bi de abla… “Abla” kelimesinin ne kadar karmaşık olduğunu bize o öğretti. Öykü Karayel şahane oyunu ile Meryem oldu. Meryem başlarda ezik gibi duran karakteri ile bize bir dönemi çok iyi anlattı. Yılın insanı Öykü Karayel’di ama Meryem sanki daha öne çıktı.

(*) ZAFER MUTLU

ARTIK GAZETE ÇIKARILAMAZ DENEN ÜLKEDE ÇIKARILACAĞINI İSPAT ETTİ

Medyada yılın olayı hiç şüphesiz “Oksijen’di…” “Artık gazete çıkarılamaz denilen Türkiye’de bir hafta sonu gazetesi çıkardı ve başardı. Siyasete hiç dokunmadan, bulaşmadan modern bir haftasonu gazetesi yapılabileceğini ispat etti. Ana akım medyanın iyice vasatlaştığı bir dönemde, yaratıcı ve renkli bir gazeteciliğin önemini onunla hatırladık. Gazeteyi çıkaran Zafer Mutlu, benim için hiç şüphesiz yılın insanları arasında.

(*) HANZADE DOĞAN BOYNER, ÇAĞLAYAN ÇETİN, NAZIM SALUR

TÜRK ONLİNE SATIŞ MUCİZESİNİN ÜÇ ÖNCÜ İSMİ PANDEMİDE PARLADI

Bu yıl Türk online satış şirketlerinin yılıydı.. Pandemide parladılar. Hepsiburada’nın kurucusu ve patronu Hanzade Doğan Boyner. Şirketini New York Borsasında halka açma cesaretini gösterdi. Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin…Şirketinin değerini çift haneli milyar dolara çıkardı. Ve Getir’in patronu Nazım Salur. Patenti kendine ait bir eve teslim modelini Türkiye dışına taşıdı, Londra, Şikago, Bostan, Amsterdam, Berlin gibi metropolleri de fethetti. Türkiye’de bir Pazar günü 500 bine yakın haneye teslimat yaparak rekorlar kırdı…Bu yılın iş hayatındaki üç insanı onlardı.

(*) ERTUĞRUL ÖZKÖK

BİR HALAY ÇEKTİ HALAYIN TARİHİ YENİDEN YAZILDI

İnsan kendi yaptığı yılın 20 insanı listesine kendini koyar mı diyeceksiniz..Demeyin…Objektif bir değerlendirme ile kendimi de seçtim. Diyarbakır’da bir halay çektim. Günün değil yılın konusu oldu. “Bu ülkede Ege’de zeybek oynayanı övüyorlar, Deyarbakır’da halay çekeni dövüyorlar” lafım tarihe geçti. Ayrıca he övülen hem döülen bir anti karakter olmak da kolayl değil ve bunu başardım.

Milliyetçiler “Kandil’de halay çekti” dedi. Bazı Kürt gençleri “Ahmet Kaya’ya vay şerefsiz diyen adamın halayda işi ne” dedi. Ulusalcılar “Sen zaten yetmez ama evetçisin” dedi. (Oysa hayır oyu kullanmıştım). İslamcılar zaten hiç sevmemişti…Böylece yılın anti kahraman kontenjanından ilk 20’ye girdim.

(*) BUKET ULUKUT

TEK KEÇİ İLE BAŞLAYAN BİR PEYNİR KRALİÇESİ HİKAYESİ

Adı Buket Ulukut. Türkiye’nin gizli “Peynir Kraliçesi…” Hikayesi 2008’de Fethiye’de bir keçi ile başlıyor. Oradan Tangala Çiftliği denilen bir peynir mucizesi doğuyor. Stilton’u İngilizlerden, Camamber’i Fransızlardan, Gorgonzolayı İtalyanlardan iyi yapan kadın o. Instagram hesabına girip ürettiği peynirlerde bakarsanız ne dediğimi daha iyi anlarsınız. Peynire çeşitlilik, estetik ve renk getiren bir işinsanı. Ayrıca kurduğu peynir atölyeleri ile insanlara bu sanatı öğretiyor. Bu yılın gizli işinsanlarından biri de o. Tabii ona bu yıl bir de Konya Divle Peyniri üreticilerini ekleyeceğim. O isimsiz kahramanlar da son 3 yılda mucizeler yaratıyor. Yaşasın bu ülkenin bütün peynir üreticileri.

(*) CÜBBELİ AHMET HOCA

CEM YILMAZ SAHNEDEN İNİNCE STANDAP SAHNESİ ONA KALDI

Yılın komedyeni o…Yılın standapçısı yine o… En komik ifade ile “2021 reytinglerin efendisi” de o. Bu yıl komedi ve standapta onun yılıydı. 2021’in sonuna yaklaştığımız günlerde “Öp beni, şap beni” klibiyle son noktayı koydu ve bileğinin hakkıyla zirveye çıktı.. Cem Yılmaz’ın standap sahnesinden uzak kaldığı Pandemi yılında cep telefonu ekran sahnesinin taçsız kralı oldu. İsmailağa çevresinden çıkıp da yılın komedyeni seçilen ilk standapçı da yine o oldu. Her ne kadar, “İsmailağa’nın Z Kuşağı İmamı” olarak bilinen biri kendisine meydan okumaya başlamışsa da, koltuğu ve kavuğu şimdilik sağlam. Dümbüllü İsmail’in kavuğu gelecek yıl ona geçerse kimse şaşırmasın…

(*) ŞEBNEM ŞİRİN VE BAŞAK CENGİZ

KADINA KARŞI ŞİDDETİN İKİ SEMBOL KURBANI

Bundan iki ay öncesine kadar isimlerini kimsenin bilmediği iki kadındı. Biri Şebnem Şirin…Denizli’de modern bir ailenin kızı…Ayrıldığı sevgilisi tarafından boğazı kesilerek katledildi. Öteki Başak Cengiz…Okumak için İstanbul’a gelmiş muhafazakar bir ailenin muhafazakar kızı. Eline Samuray kalıcı almış bir cani tarafından sokak ortasında katledildi. Bu ülkede her yıl katledilen yüzlerce kadın içinden sadece ikisi. Kadına karşı şiddetin artık bu ülkenin her ailesinin başına gelebilecek bir felaket olduğunu hayatlarıyla bize anlattılar. Nur içinde yatsınlar.

(*) GÖKHAN HOTAMIŞLIGİL

TİP 1 VE 2 DİYABET İÇİN EN ÖNEMLİ ADIMI ATTI

Yıl sonuna az bir süre kala dünyanın en ünlü üniversitelerinden Harvard açıkladı. Üniversitesi bünyesindeki “Sabri Ülker Metabolik Araştırmalar Merkezi” Tip 1 ve 2 diyabet hastalarına çare olacak “Fabkin” adlı bir hormonu buldu. Dünyada milyonlarca insanın derdine çare olabilecek bir buluş bu. Merkezin başında Prof. Gökhan Hotamışlıgil var. Hem onlara büyük bir teşekkür. Hem de Harvard’da bu merkezi finanse eden Ülker grubuna kocaman bir teşekkür. Prof. Aziz Sancar, Özlem Türeci ve Prof. Uğur Şahin’den sonra dördüncü bir Türk daha insanlığın hizmetinde büyük bir başarıyı gerçekleştirdi.

(*) MUSTAFA KÜÇÜK

BATMIŞ BİR FRANSIZ MARKASINI DÜNYA MARKASI HALİNE GETİRDİ

O markayı Türkiye’nin neredeyse bütün alışveriş merkezlerinde görüyorsunuz. L.C.Waikiki…1988’de Fransa’da kurulmuş bir giyim markası. Ama o markayı 1997’de bir Türk aile satın alınca asıl hikaye başladı. Adı Mustafa Küçük. Malatya Doğanşehir’de doğmuş bir köylü çocuğu. Kardeşi Vahap Küçük. Ucuz giyimin Türkiye’deki en büyük markası. H&M gibi dünya devleriyle dişediş mücadele ediyor ve kazanıyor. Bugün 47 ülkede 1047 mağazası var. 47.700 kişi çalışıyor. Gerçek bir başarı hikayesi.