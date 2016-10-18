Ertuğrul Özkök: Hayırlı olsun, Müslüman'ın 30 yıl savaşları başladı

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'u IŞİD'in elinden almaya yönelik başlatılan operasyonla ilgili olarak "Hepimize hayırlı olsun, Ortadoğu'da Müslüman'ın 30 yıl savaşları başladı" dedi. "Hıristiyan dünyası kendi içindeki din savaşını birkaç yüzyıl önce yaşamıştı. Protestanlar ve Katolikler diye ayrılıp, kendi savaşlarını kendileri yapmıştı. Şimdi Müslümanların 30 Yıl Savaşları başladı" diyen Özkök "Ama kendi başlarına bu işi yapamadıkları için, yapmaya cesaret edemedikleri için, Hıristiyanları da işe karıştırdılar. Kirli bir vekalet savaşı başladı. Kimse bize maval okumasın. Bakmayın oraya Şii mi girsin, burayı Sünni mi alsın garabetine. Bu, İslam dininin savaşı da değildir" ifadesini kullandı.

Ertuğrul Özkök'ün "Öleceksen erkek gibi öl, başaracaksan kadın gibi" başlığıyla yayımlanan (18 Ekim 2016) yazısı şöyle:



Bir Türk kadını Vodafone gibi bir dünya iletişim devinin uluslararası ticari operasyonlar ve strateji başkanı oldu.

Serpil Timuray 15 Ekim itibarıyla dünyanın 7’nci en büyük küresel iletişim şirketinin en önemli ikinci görevine getirildi.

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Bu ne demektir biliyor musunuz?

Şu demektir:

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462 milyon abonesi olan bir şirketin bütün ticari operasyonlarının ve gelişme stratejilerinin başında olmak demektir.

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300 milyon abonesi olan Twitter’dan 160 milyon daha fazla insana dokunabilen bir iletişim ve paylaşım sisteminin başında olmaktır.

Yıllık 56 milyar Euro geliri olan dünyanın 7’nci büyük telekomünikasyon şirketinin en önemli ikinci görevinde olmak demektir.

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Şaşırmadım, bekliyordum.

Sevindim, erkek egemen bir sektörde kadın olarak bileğinin, aklının, tecrübesinin ve başarısının hakkıyla elde etti.

Gururlandım, böylesine küresel rekabetçi bir şirkette bir Türk kadını olarak o koltuğa oturdu.

Ve... “Harika” dedim, ülkemde ‘adam’ gibi ölmenin sadece erkek milletine layık görüldüğü bir günde, o kadın gibi yaşayıp, kadın gibi başarmanın ne olduğunu, demode maço raconunu bir türlü değiştiremeyen erkek milletine iyi bir çağdaş yaşama dersi verdi...

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Milli hırsımız böylece yeni toplumsal işbölümünü de zımnen kabul etmiş oldu:

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Erkekler ‘adam’ gibi ölecek ama hayatta çuvallayacak... Kadınlar ise kadın gibi yaşayacak, kadın gibi yaşatacak, kadın gibi çalışacak, kadın gibi başaracak.

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Vallahi ben Allah’tan, erkek gibi değil, insan gibi ölmeyi dilediğim için bu yeni işbölümü beni hiç bozmaz.

Erkekler nasıl ölür

Kadınlar nasıl ölür

Mujikler nasıl ölür

Büyük Rus yazar Tolstoy’un, bir tren istasyonunda ölürken şöyle bir söz söylediği anlatılır:

“Ya Mujikler... Acaba onlar nasıl ölür?”

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Öğrendik ki, erkekler 2 tür ölürmüş:

Adam gibi, bir de madam gibi..

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Ya kadınlar...

Mesela kocasından 28 bıçak yiyerek ölen, daha doğrusu öldürülen bir kadın nasıl ölmüştür?

Adam gibi mi, madam gibi mi?

Kurtuluş Savaşı’nda ölen kadınlarımız nasıl ölmüştü?

Adam gibi mi, madam gibi mi?

Fransa’nın ulusal kahramanı Jeanne d’Arc bir madamdı...

Sizce nasıl ölmüştür?

Adam gibi mi, madam gibi mi?

Ya bir travesti... O bir adam gibi mi?...

* * *

Allah hepimize gecinden versin, adam gibi ölmeyi tercih edenlere de yatağında huzurlu ölümler dilerim.

* * *

Huzurlu bir ölüm Allah’ın insana bahşedeceği en güzel şeylerden biridir.

* * *

İnsan olarak doğduğumuza göre, insan gibi ölmek güzel bir şeydir.

Hepimize hayırlı olsun, Ortadoğu'da Müslüman'ın 30 yıl savaşları başladı

Hıristiyan dünyası kendi içindeki din savaşını birkaç yüzyıl önce yaşamıştı.

Protestanlar ve Katolikler diye ayrılıp, kendi savaşlarını kendileri yapmıştı.

Şimdi Müslümanların 30 Yıl Savaşları başladı.

Ama kendi başlarına bu işi yapamadıkları için, yapmaya cesaret edemedikleri için, Hıristiyanları da işe karıştırdılar.

Kirli bir vekalet savaşı başladı...

Kimse bize maval okumasın.

Bakmayın oraya Şii mi girsin, burayı Sünni mi alsın garabetine...

Bu, İslam dininin savaşı da değildir.

Bu, apaçık, ihtiraslı liderlerin ülkelerindeki meseleleri bile yürütemeyen kasaba siyasetçilerinin İslam dini üzerinden yürüttüğü kirli bir savaştır.

Hıristiyanlık 30 yıl süren, 100 yıl süren savaşları ile inancı savaş nedeni olmaktan çıkarıp, çağdaşlaşmayı, medeni toplumlar kurmayı başarmıştı.

Bense bir Müslüman olarak karamsarım, çok karamsarım...

Sığınabileceğim tek teselli şu:

Suriye ve Irak savaşı da inşallah, inancım üzerinden savaşan muhteris diktatörler döneminin sonu olur.