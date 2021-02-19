Ertuğrul Özkök: Hayatım boyunca Türkiye’nin yerinin Avrupa  olduğunu savunan bir insanım, NATO rönesansı ihtimali bana umut verdi

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, son haftalardaki iki yeni gelişmeyle NATO'da takım ruhunun yeniden doğmaya başladığını belirterek, "Hayatım boyunca Türkiye’nin yerinin Avrupa olduğunu savunan bir insanım, NATO rönesansı ihtimali bana umut verdi" düşüncesini dile getirdi.

Özkök yazısında, "Biden yönetiminin aldığı ilk kararlardan biri Almanya’da bulunan Amerikan askerlerinin çekilmesini durdurmak oldu. Bunun anlamı da açıktı. ABD tekrar NATO’ya dönüyordu. Yani Avrupa’ya...İkinci adım: O da 'Girit formülü' oldu. Aslında çok basit bir şeydi. 'Bir NATO üyesi olan Yunanistan’ın Girit Adası’nda da S-300 füzeleri var... Bizde de böyle olabilir.' Hulusi Akar 'Girit formülü' görüşünü Hürriyet yazarı Sedat Ergin’le sohbeti sırasında söyledi. Yani Girit’teki S-300 füzeleri örneğini verdi. Bu formülün aslı füzelerin depoda durmasıydı. Anlayacağınız Hürriyet bu konuda çok önemli bir gazetecilik olayına imza attı. Bir kere daha gördük ki, merkez medya ve güvenilir gazeteciler ülkelerine ve demokrasiye çok yararlı bir rol oynayabiliyor. Ben hayatım boyunca Türkiye’nin yerinin Avrupa, yani demokrasi, insan hakları ve refah coğrafyası olduğunu savunan bir insanım. O nedenle bu fotoğraf ve bir NATO rönesansı ihtimali bana umut verdi. Hürriyet bu manşeti ile işte böyle yapıcı bir diyaloğa yer açtı..." ifadesini kullandı.