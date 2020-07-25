Ertuğrul Özkök: Hangi markalar 'çirkin ülke' damgası yiyecek?

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, 36 ülkeden 190 kuruluşun Çin'in Sincan bölgesindeki Uygur Türklerine kötü muamele edildiği gerekçesiyle yayınladıkları, markaların bögleden ürün saltın almasını engelleyecek ortak deklerasyonu köşesine taşıdı.

Dünyanın önde gelen birçok markanın bu pamuğu veya Sincan’da üretilen başka malzemeleri kullandığına dikkati çeken Özkök, bu deklerasyonla "çirkin ülke" kavramının doğduğunu ifade etti.

AB raporunda Çin’in bu bölgesiyle iş yapan 83 ünlü markanın adı tespit edildiği ifade eden Özkök, bu markalara da yazısında yer verdi:

Adidas, Nike, Puma, Lacoste, H&M, Abercrombie&Fitch, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Fila, GAP, Uniqlo, Victoria’s Secret, Zara ve Zegna.

Özkök şunları kaydetti:

Özellikle yeni kuşaklar satın aldıkları ürünleri ve hizmetleri üreten şirketlerin karanlık geçmişi var mı yok mu, insana, kadına, doğaya, hayvanlara saygılı mı, bununla çok ilgileniyorlar.

Ancak bu düşünceleri ile gerçek davranışları arasında şimdilik yüzde 10 fark var.

Yani “Aldığım üründe o malı üretenlerin saygılı olmasına çok önem veririm” diyen insanların bir bölümü saygısız ülke ürününü de alabiliyor. Ancak aradaki fark yüzde 10’a düştü. Yani Z kuşağı karar verici hale geldiği zaman bu fark sıfıra yaklaşacak. Hepimiz bilelim bunu...

Yazının tamamını okumak için tıklayın.