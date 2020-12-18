Ertuğrul Özkök: Halkın Çin aşısına güveni çok düşük, “Aşı yaptırmam” diyenler 13 puan arttı

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, İPSOS’un aralık ayı anketinin verilerini köşesine taşıdı. Özkök, "Halkın Çin aşısına güveni çok düşük, “Aşı yaptırmam' diyenler 13 puan arttı" değerlendirmesini yaptı.

Özkök yazısında, "Önümde İPSOS araştırma kuruluşunun aralık ayı anketinin iki ilginç sonucu duruyor. İyi haber: Ülkenin en önemli sorunu nedir sorusunun cevabında 'korona' yeniden 'ekonomi'nin önüne geçmiş.İyi olmasının nedeni şu. Halk COVID konusunda yeniden alarme olmuş durumda." düşüncesini dile getirdi.

Özkök, "Kötü haber: Ancak şu an için acil ve önemli bir başka sorun var. Türkiye aşı konusunda daha çok Çin’den gelen aşıya ağırlık veriyor. Ancak halkın Çin aşısına güveni çok düşük. Anket sonuçları şöyle: En çok hangi aşıya güveniyorsunuz: Alman BioNThec ile Pfizer’in aşısına: Yüzde 41 güveniyor, yüzde 23 güvenmiyor.İngiliz Oxford Üniversitesi ile Astra Zeneca aşısına: Yüzde 29 güveniyor, yüzde 30 güvenmiyor. Amerikan Moderna aşısına: Yüzde 16 güveniyor, yüzde 40 güvenmiyor. Rus aşısına: Yüzde 15 güveniyor, yüzde 40 güvenmiyor. Çin aşısına: Yüzde 11 güveniyor, yüzde 50 güvenmiyor.Gurur verici haber: Türk halkı iki Türk’ün sahibi olduğu şirketin bulduğu aşıya, öteki aşılardan çok daha fazla güveniyor. Tabii buna Financial Times’ın COVID-19 aşısını bulan iki Türk’ü “Yılın insanı” seçmesini de eklersek bu yılın biz Türkler açısından en güzel haberi de bu..." görüşünü savundu.

Özkök, "İnsanlar aşıya neden güvenmiyor?Benci ilk 2 neden önemli: Yüzde 50’si 'Aşının yan etkilerinin ne olacağını bilmiyorum' diyor. Yüzde 10 'Türkiye’nin satın alacağı aşı veya firmaya güvenmiyor'. Bir üçüncü bölüm var ki... 'Yüzde 9 'Aşı ücretli olursa maddi durumum elvermeyebilir' diyor. Üçüncüsünü devlet rahatlıkla halledebilir ama ilk ikisi için insanların ikna edilmesi gerektiği açık." ifadesini kullandı.