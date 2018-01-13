T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ertuğrul Özkök: Halk Özel Harekat Derneği kapatılırsa ileride Süleyman Soylu'ya minnet duyar

"Bir gün mutlaka 'paralel devlet' veya 'derin devlet çetesi' suçlamasıyla yargılanacaklar..."

13 Ocak 2018 11:26

İçişleri bakanlığı tarafından Halk Özel Harekatı hakkında başlatılan incelmeyi yazan Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, "İçişleri Bakanlığı, çok doğru bir kararla, HÖH denilen dernekle ilgili soruşturma başlatmış... Emin olsunlar ki ileride İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya çok dua ederler..." dedi. Özkök, "O dernek bu hali tavrıyla, bu örgütlenmeyle devam ederse, başkanı ve yöneticileri bir gün mutlaka “Paralel devlet”, “Sivil gladio”, “Sivil JİTEM” veya “Derin devlet çetesi” suçlamasıyla yargılanacaklar..." ifadesini kullandı. 

Özkök'ün "Kapatılırsa HÖH ileride Soylu’ya minnet duyar" başlığıyla yayımlanan (13 Ocak 2018) yazısı şöyle: 

İçişleri Bakanlığı, çok doğru bir kararla, HÖH denilen dernekle ilgili soruşturma başlatmış...

O derneğin “Kurtlar Vadisi” özentili başkanı ve üyeleri dua etsinler de bakanlık o derneği kapatsın...

Emin olsunlar ki ileride İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya çok dua ederler...

Çünkü bu ülkenin son 50 yılını yaşamış bir insan olarak çok iyi biliyor ve diyorum ki...

O dernek bu hali tavrıyla, bu örgütlenmeyle, kendi kendine gelin güvey olarak ilan ettiği bu dava ve misyon ökesiyle devam ederse...

Başkanı ve yöneticileri bir gün mutlaka “Paralel devlet”, “Sivil gladio”, “Sivil JİTEM” veya “Derin devlet çetesi” suçlamasıyla yargılanacaklar...

ETİKETLER

HÖHderin devlethalk özel harekatıSüleyman soylusoruşturma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24