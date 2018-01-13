Ertuğrul Özkök: Halk Özel Harekat Derneği kapatılırsa ileride Süleyman Soylu'ya minnet duyar

İçişleri bakanlığı tarafından Halk Özel Harekatı hakkında başlatılan incelmeyi yazan Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, "İçişleri Bakanlığı, çok doğru bir kararla, HÖH denilen dernekle ilgili soruşturma başlatmış... Emin olsunlar ki ileride İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya çok dua ederler..." dedi. Özkök, "O dernek bu hali tavrıyla, bu örgütlenmeyle devam ederse, başkanı ve yöneticileri bir gün mutlaka “Paralel devlet”, “Sivil gladio”, “Sivil JİTEM” veya “Derin devlet çetesi” suçlamasıyla yargılanacaklar..." ifadesini kullandı.

Özkök'ün "Kapatılırsa HÖH ileride Soylu’ya minnet duyar" başlığıyla yayımlanan (13 Ocak 2018) yazısı şöyle:

İçişleri Bakanlığı, çok doğru bir kararla, HÖH denilen dernekle ilgili soruşturma başlatmış...

O derneğin “Kurtlar Vadisi” özentili başkanı ve üyeleri dua etsinler de bakanlık o derneği kapatsın...

Emin olsunlar ki ileride İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya çok dua ederler...

Çünkü bu ülkenin son 50 yılını yaşamış bir insan olarak çok iyi biliyor ve diyorum ki...

O dernek bu hali tavrıyla, bu örgütlenmeyle, kendi kendine gelin güvey olarak ilan ettiği bu dava ve misyon ökesiyle devam ederse...

Başkanı ve yöneticileri bir gün mutlaka “Paralel devlet”, “Sivil gladio”, “Sivil JİTEM” veya “Derin devlet çetesi” suçlamasıyla yargılanacaklar...