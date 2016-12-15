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Ertuğrul Özkök: Halep düştü de, senin memleketinin ta ortasında düşen şehitlerimiz ne olacak!

"Adam hâlâ 'Esad'ın zaferi mi, Halep'in düşüşü mü' derdinde"

15 Aralık 2016 12:18

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Suriye'de çatışmaların devam ettiği Halep kentiyle ilgili olarak "Adam hâlâ 'Esad'ın zaferi mi, Halep'in düşüşü mü' derdinde. Tamam be arkadaş. Senin dediğin olsun. 'Halep düştü'. Rahatladıysan şimdi sorayım. Halep düştü de, senin memleketinin ta ortasında düşen şehitlerimiz ne olacak. Onun düşmesi hiç mi derdin değil be adam senin" dedi.

Ertuğrul Özkök'ün "Orada düşen Halep'se burada düşen şehit" başlığıyla yayımlanan (15 Aralık 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Adam hâlâ "Esad'ın zaferi mi, Halep'in düşüşü mü" derdinde...

Tamam be arkadaş... Senin dediğin olsun. 

“Halep düştü...”

Rahatladıysan şimdi sorayım.

Halep düştü de, senin memleketinin ta ortasında düşen şehitlerimiz ne olacak...

Onun düşmesi hiç mi derdin değil be adam senin...

Dur... Dur biraz da bastığın toprağın altında yatana bak...

Orada yatan kahraman çocukların var ya...

Memleketin bu hale geldi ya...

Şehitten başka bir şey konuşamaz hale düşürüldün ya...

Bil ki bunun ana nedeni Suriye’deki iç savaş...

Oradan besleniyor bu katiller.

Biliyorum hayatını yenme-yenilme üzerine inşa etmişsin.

Seninki yenince zafer, onunki yenince düşmüş oluyor... 

Meselen oradaki insan falan da değil... “Esad’ın kazanması” fikrini yediremiyorsun bir türlü kendine...

İçin rahat olsun kardeşim...

Senin sakallın kazanamadıysa eğer, bil ki Esad’ın sakallısı da kazanamadı bu savaşta...

Arkadaşlar...

Biz Türkler bu savaşın tarafı değiliz ve olmamalıyız...
Biz Türkler için şunun veya bunun kazanması değil, bizim kazanmamızdır önemli olan...

Ve şunu çok iyi bilelim ki...

Bugüne kadar bu savaşın en büyük kaybedeni bizdik...

Ama artık savaş bitiyor ve bundan sonra en büyük kazananı biz Türkler olacağız... 

Hepimiz için “zafer” denilebilecek bir tek şey varsa eğer...

Bu savaşın bitmesidir...

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