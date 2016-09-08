Ertuğrul Özkök: Hakaret davalarını çektiği için Cumhurbaşkanı'na teşekkür ederim

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kendisinin Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla açtığı davaları Yenikapı'daki mitingin ardından geri çekmesiyle ilgili olarak, ''Ülkemin Cumhurbaşkanı’na ne hakaret etmek, ne de onu suçlayan bir ifadede bulunma kastım vardı. Bu suçlama kalktığı için sevindim. Hakaret davalarını çektiği için Cumhurbaşkanı'na teşekkür ederim'' diye yazdı.

Ertuğrul Özkök'ün Hürriyet gazetesinin bugünkü (8 Eylül 2016) nüshasında yayımlanan 'Zülfü, Rahmi ve Raşit, Necmiye, Tansu ve ben' başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

''Beraat ettiğimi öğrendiğim saniye düşündüğüm şeyler''

KENDİ ADIMA SEVİNDİM: Ülkemin Cumhurbaşkanı’na ne hakaret etmek, ne de onu suçlayan bir ifadede bulunma kastım vardı. Bu suçlama kalktığı için sevindim.

BERAAT KARARI: Dava Cumhurbaşkanı’nın şikâyeti üzerine savcılık tarafından kamu adına açılmıştı. TCK’da “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçu şikâyete bağlı bir suç olmadığından, şikâyetten vazgeçilse dahi mahkeme açılmış olan davayı incelemekle yükümlü. Ancak Cumhurbaşkanı’nın müdahil olarak davaya giren avukatları şikâyetten vazgeçerek olumlu bir iklim yarattılar. Ancak böyle de olsa, suçun özelliği nedeniyle dava düşmediği için hâkim duruşmaya devam etti ve dosyayı esastan inceleyip beraat kararı aldı. Beraat kararına şu ifadeyi yazdı: “Sanık Ertuğrul Özkök’e yüklenen eylemin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle sanığın beraatına...”

CUMHURBAŞKANI’NA TEŞEKKÜR: 15 Temmuz ertesinde Cumhurbaşkanı’nın kendi açtığı davalardan vazgeçmesi, Türkiye’de hepimizin özlediği bir jestti. Bu davranışı için Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Hiç kuşkusuz onun bu jesti çok olumlu etki yaptı.

YARGI VE ÜLKEM ADINA SEVİNDİM: Bu davalar Türkiye hakkında dışarıda olumsuz havanın oluşmasına yol açıyor. Biraz olsun kalkmasına yardım edeceği için hâkimin verdiği karar için de seviniyor ve kendisine teşekkür ediyorum.

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