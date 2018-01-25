Ertuğrul Özkök: Gupse o mesajı sildi ama Deliha silmezdi

Alaska'da meydana gelen 8.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin olarak Twitter'dan bir mesaj yayımlayan oyuncu Gupse Özay'a sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. Özay tepkiler sonrası paylaşımını sildi. Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Özay'ın paylaşımını silmesine, "Gupse o mesajı sildi ama Deliha (Özay'ın canlandırdığı film karakteri) silmezdi" yorumunu yaptı.

Oyuncu Özay, Twitter'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik olarak düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı için paylaşım yapmaması gerekçe gösterilerek hedef alınmıştı.

Özkök bugünkü yazısında yaşanan olaya ilişkin olarak şunları söyledi:

Gupse Özay’ın “Deliha”sını çok seviyorum.

Ağzına geleni söyleyen, çılgın mı çılgın, saf mı saf...



İçi dışı bir...



Mert mi mert...



Gupse Özay geçen gün Alaska’daki depremle ilgili Instagram’a bir mesaj koymuş...



Üzüntü bildiren bir mesaj...



Oradaki bir acıyı paylaşma mesajı...



Anında bir sosyal medya linci...



Vay efendim, sen Afrin paylaşımı yapmadın, nasıl Alaska paylaşımı yaparsın...



Gupse de “Haklısınız” deyip silmiş bu mesajı...



“Haklısınız”ı anladım da...



Alaska mesajını silmeyi anlamadım...



Yani Alaska’da depremden canı yanan insanlara “Geçmiş olsun” demekten vazgeçiyoruz muyuz...



Afrin harekâtı varken, dünyanın başka hiçbir yerindeki acılara da ortak olamaz mıyız...



Arkadaşlar zamanında, doğusunda PKK Pınarcık’ta çoluk çocuk, kadın, yaşlı katliamı yaparken bu ülke batısında Michael Jackson konseri yapıyordu.



Evet Afrin’de ordumuz bu başarılı harekâtı yaparken ülkenin öteki taraflarında yaşamaya devam edeceğiz.



Borsamız yükselecek...



Dolar düşmeyecek... Hayat devam edecek...



Ve bizler de dünyanın her tarafındaki acıları, o acıları yaşayan insanlarla paylaşmaya devam edeceğiz...



Türkiye ancak böyle büyük olabilir...



Diyeceğim...



Gupse sosyal medyada üzerine çullananlardan çekinmiş...



O mesajı silmiş...



Ama benim bildiğim Deliha silmezdi...



Asla silmezdi...