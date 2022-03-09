Ertuğrul Özkök: Günün kulisi; Rus oligarklar paralarını Türkiye'ye getirir mi?

20 yılı Genel Yayın Yönetmeni olmak üzere 35 yıl aralıksız çalıştığı Hürriyet'in kasım ayında yollarını ayırdığı Ertuğrul Özkök, eşinin adına gönderme yapan "Tansu'ya Mektuplar" başlığı altında yazılarını sürdürüyor. Yazılarını "newsletter" olarak geniş bir gruba gönderen Özkök, Rusya'nın Ukrayna işgalinin ardından bankacılık çevrelerinde Rus oligarkların paralarını Türkiye getirip getirmeyeceğinin konuşulduğunu belirtti. Özkök, "Özel bankalar Rus oligarklarının parasının Türkiye’ye gelmesinden yana değiller." değerlendirmesini yaptı. Özkök yazısında ikinci bir kulis olarak da halen Rusya’da çalışan 5 bine yakın Amerikan şirketinin, ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’ne başvurup, “Faaliyetlerini Türkiye’de yürütüp yürütemeyeceği" hakkında bilgi aldıklarını yazdı.

Özkök'ün "Tansu'ya Mektuplar" dizisinde "Günün kulisi; Rus oligarklar paralarını Türkiye'ye getirir mi?" başlıklı yazısı şöyle:

"İstanbul’un özellikle özel bankacılık çevrelerinin dün gözü iki önemli gelişmedeydi.

Biri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Putin’le yapacağı görüşme…

Öteki ise Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’nin, İstanbul’da DEİK( Dış Ekonomik İlişkiler Komitesi) üyeleriyle yapacağı toplantı.

Nedenine gelince…

Özellikle bankacılık çevrelerinde son 5 gündür en çok konuşulan konu şuydu:

Rus oligarklar paralarını ve yatlarını Türkiye’ye getirir mi?

Tabii asıl soru başka:

Getirirlerse ne olur?

Bunlar bir bölümü kara para değil, meşru

Bunun nedeni de son günlerde Ankara’da bazı çevrelerde geliştirilen şu argüman:

“Şu anda Rus oligarkların elinde 320 milyar dolara yakın para var. Bunun bir bölümünün kara para kapsamına girebilir. Ama küçümsenmeyecek bir bölümü de meşru yoldan elde edilmiş para. Dolayısıyla o bölümü şimdi kendine güvenli bir sığınak arıyor. Acaba bu sığınak Türkiye olabilir mi?”

Özel bankalar tedirginliğini hükûmete iletti mi?

Bu konunun hükümet çevresinde de konuşulduğunu duyuyorum.

Ancak özellikle özel bankacılık çevrelerinde bu konuda büyük bir tedirginlik var.

Çünkü bu parayı alabilecek özel bankaların anında SWİFT dışına çıkarılacağı ve bunun da Türk bankacılık sistemine çok büyük bir darbe vuracağından eminler.

Bu görüşlerin hükûmete bildirilmesini isteyen bankacılar da var. Kısaca özel bankalar Rus oligarklarının parasının Türkiye’ye gelmesinden yana değiller.

Erdoğan -Putin görüşmesinden dışarı yansıyan bir cümle

Cumhurbaşkanı'nın Putin’le yaptığı görüşmeden dışarı yansıyan bir cümle bu tedirginliği daha da arttırdı.

Çünkü bu görüşmede, Rusya ile Türkiye arasındaki ticaretin dolar ve Euro dışında ruble, yuan veya altınla yapılması konusu da gündeme gelmişti.

Bu da, Putin yanlısı Rus oligarklarının paralarının Türkiye’e getirilmesi fikrine güç katabilirdi.

O nedenle Bakan Nebati ile yapılacak toplantı öncesinde konuştuğum bazı bankacılar bu endişelerinin bakana iletilmesi görüşündeydi.

İletilip iletilmediği konusunda bir bilgi alamadım.

Ama endişeleri açıkça dile getiriliyor.

Mega yatlar Türk limanlarına bağlanırsa

Konuşulan öteki konu da Rus oligarkların mega yatları.

Covid dolayısıyla Avrupa kapılarını kapatınca son iki yılda bazı Rus mega yatları özellikle Bodrum ve Göcek kıyılarına gelmişti.

Bu sayede oligarkların bu kıyıları tanıdığı ve sevdiği, burada arkadaşlar edindikleri, dolayısıyla bir bölümünün buralarda gelebileceği tahminleri yapılıyor.

Ancak Amerika ve Avrupa lükleri bu yatlara da el koyduğu taktirde Türkiye üzerinde de bir baskının oluşup oluşmayacağı şimdilik bilinmiyor.

Tabii oligarkların bankalardaki paraları dondurulduğu taktirde, büyük masrafları yüzünden bu mega yatların akıbetinin ne olacağı ayrı bir konu.

Büyük bir bölümü elden çıkarılabilir.

İkinci kulis: ABD Ankara Büyükelçiliği'ne gelen 5 binlik şirket listesi

Buna karşılık Ankara’ya ulaşan bir başka istihbarat var ki o daha önemli.

Halen Rusya’da çalışan 5 bine yakın Amerikan şirketi, ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’ne başvurup, “Faaliyetlerini Türkiye’de yürütüp yürütemeyeceği hakkında bilgi almış.” ABD büyükelçiliği de buna olumlu cevap vermiş.

Bu bilginin Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’ye bildirildiği yolunda bilgi aldım.

Bakan bu bilgiyi çok önemsemiş. Şimdi Dışişleri’nin görüşü bekleniyormuş.

Evet iki günden beri İstanbul’un iki önemli kulis haberi buydu.