Ertuğrul Özkök: Gün "İstihbarat zaafı var mıydı?" diye soracak gün değil!

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Dolmabahçe ve Maçka Parkı'nda eş zamanlı düzenlenen terör saldırılarıyla ilgili olarak "İstihbarat zaafı var mıydı. Önlenemeyen 22 bombalı saldırı önlenebilir miydi sorusu... Dur şimdi, gün onu soracak gün değil. Gün polisimizin de, istihbaratımızın da arkasında, yanında, kol kola durma günü. Vatan mücadelesinde dörtnal koşacak at lazım bize. Tırıs giden değil, hele hele tırsık giden hiç değil" görüşünü savundu.

Ertuğrul Özkök'ün "Geçilemeyen o dere değiştirilemeyen at" başlığıyla yayımlanan (13 Aralık 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Önce cenazelerimizi kaldıracağız...

Önce cenazelerimizi kaldıracağız...

* * *

Sonra halimize bakacağız...

OHAL’se OHAL...

Yetkiyse yetki...

Araçsa araç... Zamansa zaman...

* * *

Sonra rakamları koyacağız önümüze...

Geçen aralık ayından bu yana 22 bombalı saldırı...

8’i İstanbul’da...

* * *

Şehir haritasını açacağız önümüze...

Şehittepe’ye koyacağız pergelin sivri bacağını... Bir daire çizeceğiz...

* * *

Üç adım ötesi Dolmabahçe Sarayı... Son Osmanlı’nın evi...

Karşısında Başbakanlık Ofisi...

Seçilmiş hükümetin İstanbul’daki merkezi...

* * *

Üst tarafında iki adım öteye git...

MİT İstanbul binası...

Yani istihbaratın merkezi...

* * *

Biraz aşağıda eski Beşiktaş Adliyesi... Yani kısa süre öncesine kadar yargının merkezi...

* * *

Ne kadar milli sembolün varsa, geçmişini, şimdiki zamanını, geleceğini temsil eden neyin varsa, o aşağılık PKK gelmiş, tam ortasında vurmuş seni...

* * *

Öyleyse sen de milletin tam ortasından vereceksin cevabını ona...

O parçalamak istediyse, sen birleştireceksin...

* * *

Galatasaraylı Selçuk gibi yapacaksın mesela...

Çağıracaksın gazi polisini sahanın ortasına...

Sarılacaksın... Sımsıkı sarılacaksın ona... Kucaklayacaksın...

* * *

Sen onun yüreğine, milletinin sevgisini sokacaksın...

O da senin yüreğine devletinin şefkatini...

* * *

Arkadaş acısının yaktığı yerde buluşacaksın polisinle...

Tekleşmiş yüreğinde...

* * *

Ya o meşum sorular...

Hani Cumhurbaşkanımıza “Dere geçilirken at değiştirilmez” cevabını verdiren sorular...

İstihbarat zaafı var mıydı...

Önlenemeyen 22 bombalı saldırı önlenebilir miydi sorusu...

* * *

Dur şimdi...

Gün onu soracak gün değil...

Gün polisimizin de, istihbaratımızın da arkasında, yanında, kol kola durma günü...

* * *

Vatan mücadelesinde dörtnal koşacak at lazım bize...

Tırıs giden değil, hele hele tırsık giden hiç değil...