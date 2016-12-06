Ertuğrul Özkök, Gül'ün elindeki dergiye dikkat çeki: Bu fotoğrafta gördüğüm 3 şey...

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adını taşıyan müzede bulunan, Penguen dergisiyle poz verdiği fotoğrafa dikkat çekerek "Bu fotoğrafı nasıl sevdim anlatamam size. Şu karamsar günlerimde, ışık gibi aydınlattı içimi" dedi. "Bu fotoğrafta gördüğüm 3 şey" diyen Özkök, "Bir: Türkiye Cumhurbaşkanı’nın, sık sık kendisini de eleştiren bir mizah derisini okumasını çok sevdim. İki: Bu dergiyi okurken yüzünde sevecen ve hoşgörülü bir ifadenin olmasını çok sevdim. Üç: Ama en çok, bu fotoğrafı, şimdiki ve gelecek nesillere göstermek için, adını taşıyan bir müzeye koydurtan güzel duygusunu sevdim" diye yazdı.

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Ertuğrul Özkök'ün Hürriyet gazetesinin bugünkü (6 Aralık 2016) nüshasında yayımlanan 'Bu fotoğrafta Gül'ün elindeki dergiye dikkat' başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

Bundan 6 yıl önceydi...

Bülent Arınç’ın iki yıl hükümetten uzak kaldıktan sonra Başbakan Yardımcısı olarak döndüğü günlerdi.

O iki yıl onda çok önemli bir değişime yol açmıştı.

"Çok öfkeliydim, ama eşim bir öğretmen gibi öfkelerimi yumuşatmayı öğretti" demişti.

***

O değişimin en belirgin ifadesi de mizaha olan bakışındaki yumuşamaydı.

“Latif Demirci’nin karikatürlerini çok seviyorum” demişti.

O gün bana “Bir gün birlikte Leman dergisini ziyaret edelim” demişti.

Bir türlü gidememiştik.

***

Pazar günü Kayseri’de Cumhurbaşkanlığı Abdullah Gül Müze ve Kütüphanesi’ni gezerken gördüğüm bu fotoğraf beni o günlere götürdü.

***

On Birinci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, “Penguen” dergisini okuyordu.

Onun altında ise “Leman” dergisi görünüyordu.

Yan tarafta da “OT” dergisi duruyordu.

Hepsi mizahi, hepsi iktidara ağır eleştiriler getiren dergiler.

***

Bu fotoğrafı nasıl sevdim anlatamam size...

Şu karamsar günlerimde, ışık gibi aydınlattı içimi.

Bakın... İyi bakın... Sizin içinizi de ısıtacak bu fotoğraf...

Bu fotoğrafta gördüğüm 3 şey

- BİR: Türkiye Cumhurbaşkanı’nın, sık sık kendisini de eleştiren bir mizah derisini okumasını çok sevdim.

- İKİ: Bu dergiyi okurken yüzünde sevecen ve hoşgörülü bir ifadenin olmasını çok sevdim.

- ÜÇ: Ama en çok, bu fotoğrafı, şimdiki ve gelecek nesillere göstermek için, adını taşıyan bir müzeye koydurtan güzel duygusunu sevdim.

Sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım...