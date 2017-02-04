Ertuğrul Özkök: Genelkurmay Başkanı, MİT Müsteşarı'nı da alıp Yalçın Küçük'ü ziyaret ederse şaşırmam

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın İslamcı yazar Nuri Pakdil'i Ankara'daki evinde ziyaret etmesiyle ilgili olarak "İster misiniz önümüzdeki günlerde MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı da alıp Yalçın Küçük’ü ziyarete gitsinler. Vallahi şaşırmam" dedi.

Ertuğrul Özkök'ün "Karakter harabesinde şahsiyetli bir hareket" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

Umudum genç bir isyanda...

Ahlaken, siyaseten, sokağa inmeyen, genç bir duygu ayaklanmasında...

Karakter harabesine dönmüş ülkemde, hepimize şahsiyet dersi verecek bir şeyler...

***

Öyle devasa, muazzam bir şey değil beklediğim...

Öyle kefen giyip sokağa fırlama, “Canım sana feda” falan gibi riya ve yalakalık kokan bir şey de değil...

***

Küçük... Bugünün yeni kalantorunun gözünde sinekten bile küçük bir şey...

Genç bir ruhun, delikanlı bir şahsiyetin, ta şurasından kopup gelen bir meydan okuma...

Budur beklediğim...

Geldi...

***

[Karakter harabesinde şahsiyetli bir hareket] Son zamanlarda ilgiyle izlediğim “Bavul” dergisi, şubat ayı sayısının kapağını İkinci Yeni’nin büyük şairi Turgut Uyar’a ayırmış.

Ancak dergi basılıp dağıtıldıktan sonra yayınladıkları şiirin Turgut Uyar’a ait olmadığını öğrenmişler.

Dağıtıma verdikleri 35 bin dergiyi toplayıp, düzeltip, çok net ve samimi bir özür yazısıyla yeniden bastırıp dağıtmışlar.

En az 50-60 bin liralık bir hareket.

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Kalantor adam, zamane güçlüsü... Senin gözünde bir akşam yemeği olabilir...

Ey okur, o bilmez, anlamaz ama sen bil ki, bu para genç yayıncının cebinde bir servet...

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O serveti kaybeder de, kazandığı ne...

Okuruna saygı... Turgut Uyar’a saygı...

Bir de sırtlarında milyonlarca dolarlık rüşvet bohçası ile sırıtarak hâlâ aramızda dolaşan o tipe, ona ses çıkarmayan tiplere çağrı:

“Yeni bir ahlak anayasası için ben varım... Sen de var mısın...”

Hata büyüktü ceza da büyük olsun dedik

BAVUL dergisinin genel yayın yönetmeni Önder Abay’ı arayıp sohbet ettim.

- Neden böyle bir yanlışlık oldu?

“Bu, kimin yazdığı belli olmayan bir şiir. Bazı kaynaklarda Turgut Uyar’a ait olduğu iddiası vardı. Yanılmışız.”

- Hatayı yapan kimdi?

“Bir editörlük hatası. Bu hata sonrası gerekli değişiklik yapıldı.”

- Yeni sayı basıldı mı?

“Şu an baskıda. Ama hafta sonuna kadar eskisi piyasada. Hatalı baskıyı alanlara da parasını iade etmeye hazırız.”

- Kaça mal oldu bu sayıyı toplayıp yenisini yapmak?

“45-50 bin lira. Tabii yeniden dağıtma masrafları buna dahil değil.”

(*) Bu sizin bütçenizde çok büyük bir para. Eski sayıyı bırakıp gelecek sayıda birözür yayınlayabilirdiniz.

“Yok öyle bakamadık. Hata büyüktü, cezası da büyük olsun dedik. Geleceğe, çocuklarımıza hatalı bilgiler, yanlış dizeler kalmaması önemlidir.”

Yoksa Genelkurmay Başkanı Yalçın Küçük'e de mi hayran?

Soner Yalçın dün Sözcü gazetesinde şöyle bir Nuri Pakdilportresi yayınladı:

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- “Muhafazakâr” ve “sağcı”denilmesini kabul etmez. Kendisini “Devrimciyim” diye tanımlar.

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- Kendini “Kurşun yemiş bir gerilla”göğsüne benzeterek, “Hiç dönmemiş partizanım” diye tanımlar.

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- Kendini “Anamalcı (kapitalizm), emperyalizm, faşizm, karşıtı “Sosyalist çizginin en ileri ucunda” olarak tarif eder.

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- Eşitlikçidir, emeğin kutsallığına inanır.

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- Ona göre “Mülkiyet kirlidir ve kanlıdır.”

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- Siyaseti “Kara” bulur...

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- Sıklıkla “Yabancılaşma” kavramını kullanır.

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Okurken gözümün önüne Yalçın Küçük geldi...

İster misiniz önümüzdeki günlerde MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı da alıp Yalçın Küçük’ü ziyarete gitsinler...

Vallahi şaşırmam.