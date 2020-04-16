Ertuğrul Özkök: Genç bir stand-up’çının içeri atılmasına Nagehan Alçı gibi benim de itirazım var

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, stand-upçı Emre Günsal'ın gösterisinde Atatürk ve Mevlana'ya hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanmasına HaberTürk yazarı Nagehan Alçı gibi itirazının olduğunu belirtti.

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Özkök, "Bana göre mizaha ahlaki sınırlar çizmeye, tabular iliştirmeye kalkarsanız derim ki: 'Embedded mizah olmaz'. O nedenle mizahçıların yaka paça içeri atılmalarını içime sindiremiyorum. O nedenle Atatürk ve Mevlânâ ile ilgili espri yaptı diye solunum sorunları bulunan genç bir stand-up’çının içeri atılmasına Nagehan Alçı gibi benim de itirazım var.- Haa tabii ki Oray Eğin’in yaptığını yapabilirsiniz. Bunlar için 'Komik değiller' diyebilirsiniz." düşüncesini dile getirdi.

Özkök, "Ama bundan dolayı içeri alıp tutuklamak benim kabullenebileceğim bir şey değil. Mizah içeri alınacaksa... Bence sadece 'Cennet Polis Karakolu'na götürülmeli derim. Aman onun da adresini karıştırmayın. 'Paradise PD'... Yani sadece çizgi filmlerde..." ifadesini kullandı.

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