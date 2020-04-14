Nagehan Alçı: Stand-upçı bir gencin tutuklanmasına ilişkin Türkiye medyasında adeta milli mutabakat var

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, Meclis'te yeni infaz düzenlemesi görüşülürken stand-upçı Emre Günsal'ın Atatürk ve Mevlana'ya gösterisinde hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanmasına ilişkin medyanın millî mutabakat yaptığını öne sürdü.

Alçı, "Bu tutuklamayla ilgili haberlere baktım… Hem muhalif hem de hükümete yakın medya organlarında hemen hemen aynı dil var. Tutuklamayı destekleyen manşetler atmışlar. Daha üzücü olan sabah akşam kendileri için özgürlük isteyen ve mevcut hükümeti yasakçı ve otoriter olmakla suçlayan muhalif medyanın neredeyse tamamının bu genç stand-up’çının yaka paça hapse atılmasından mutlu olmaları." düşüncesini dile getirdi.

Alçı, "Gördüğüm kadarıyla sadece T24 istisna bu konuda. Başka hiçbir dişe dokunur tepki göremedim. Türkiye medyasında adeta milli mutabakat var. Sosyal medyada da durum korkunç… Bir kısmını tanıdığım ve sürekli ‘AKP yargısı ifade özgürlüğünü bitirdi’ diyen kimi muhalifler neredeyse ‘Ömür boyu çıkarmayın bunu!’ diyecekler. AKP yargısı diye suçladıkları mekanizmayı bugün avuçları patlarcasına alkışlıyorlar gencecik ve üstelik seküler bir komedyeni tutukladığı için… Hele ekranlardan da bilinen ve kendine solcu diyen bir hukukçuyu bu stand-up’çının yaka paça tutuklanması da kesmemiş." ifadesini kullandı.

Alçı yazısında şu düşünceleri kaydetti:

Yaptığı espriye oradaki kızlı-erkekli seküler kitlenin kahkahalarla gülmesine de çok bozulmuş.

Onlara da aynı hakaretleri ediyor. Kamera görüntüleri olsa onların da kimlik tespitinin yapılıp tutuklanmasını isteyecek.

Halbuki oradakiler dindar ve muhafazakar gençler olsa bu sözde muhalifler bu kadar öfkelenmezler. ‘İşte şeriatçılarrrr! İşte gericilerrr! diyerek o gençleri kategorize eder ve mutlu olurlar.

Fakat salondakiler seküler ve Batılı yaşam tarzına sahip 20’li yaşlardaki gençler olunca çıldırıyorlar.

Muhtemelen o gençlerin hepsi AK Parti’nin sıkı muhalifi. Ama birileri gibi Atatürkçü değiller. O nedenle atın hepsini içeri…

Çok yakın bir zaman önce gözaltına alınmış sonra bırakılmış ama yakın çalışma arkadaşı tutuklanmış bir gazeteci bile aşırı öfkeli şekilde bu tutuklamayı haklı buluyordu.

Muhalifler böyle de iktidar cephesi farklı mı?

Hiçbir konuda olmayan söylem birliği bu konuda var. İktidar kanadından da tek bir karşı çıkış yok bu tutuklamaya.

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